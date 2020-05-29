Трансферное окно в Европе планируют открыть 1 сентября

Они будут доигрывать до августа. 2ого числа уже новый чемпионат рпл начнётся. А в октябре будет сыграно больше трети. Кому оно будет надо то уже?
Летнее трансферное окно в Европе будет смещено на осень, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на Sky Sports. Планируемый срок – с 1 сентября по 5 октября.
Перенос связан с тем, что летом топ-лиги Европы будут доигрывать свои чемпионаты, прерванные из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 350000 человек.
- АПЛ, РПЛ возобновляются в июне.
- Лига 1 завершила сезон досрочно.