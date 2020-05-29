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    Трансферное окно в Европе планируют открыть 1 сентября

    Летнее трансферное окно в Европе будет смещено на осень, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на Sky Sports. Планируемый срок – с 1 сентября по 5 октября.

    Перенос связан с тем, что летом топ-лиги Европы будут доигрывать свои чемпионаты, прерванные из-за пандемии коронавируса.

    • По всему миру от инфекции умерло более 350000 человек.
    • АПЛ, РПЛ возобновляются в июне.
    • Лига 1 завершила сезон досрочно.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.05.2020 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1138

      acor94 1 час назад

      Они будут доигрывать до августа. 2ого числа уже новый чемпионат рпл начнётся. А в октябре будет сыграно больше трети. Кому оно будет надо то уже?

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