Гендиректор «Крыльев»: «Приоритет в распределении мест на трибунах будет у владельцев абонементов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказался о решении проводить матчи РПЛ с ограниченным количеством зрителей.

«Очень обрадован решением Роспотребнадзора. При пустых трибунах игры напоминают товарищеские, нет такого накала. Когда зрители на трибунах — это совсем другой футбол. Пока из РФС нам ничего не приходило. Если решили пускать 10% от вместимости, значит будет 10%. Надо соблюсти и обеспечить все меры безопасности, продумать как пустить и кого, потому что желающих будет много. Приоритет будет у владельцев абонементов», – прокомментировал Шашков.

В четверг Роспотребнадзор согласовал с РПЛ возможность проведения матчей лиги со зрителями с 21 июня. Клубам разрешат играть при болельщиках, если заполненность трибун будет не больше 10%.