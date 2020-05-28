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    Гендиректор «Крыльев»: «Приоритет в распределении мест на трибунах будет у владельцев абонементов»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказался о решении проводить матчи РПЛ с ограниченным количеством зрителей.

    «Очень обрадован решением Роспотребнадзора. При пустых трибунах игры напоминают товарищеские, нет такого накала. Когда зрители на трибунах — это совсем другой футбол. Пока из РФС нам ничего не приходило. Если решили пускать 10% от вместимости, значит будет 10%. Надо соблюсти и обеспечить все меры безопасности, продумать как пустить и кого, потому что желающих будет много. Приоритет будет у владельцев абонементов», – прокомментировал Шашков.

    В четверг Роспотребнадзор согласовал с РПЛ возможность проведения матчей лиги со зрителями с 21 июня. Клубам разрешат играть при болельщиках, если заполненность трибун будет не больше 10%.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.05.2020 18:27
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