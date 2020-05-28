«Динамо» объявило о продлении контракта с генеральным директором Белкиным

Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин заключил новый контракт с клубом.

Решение о продлении соглашения с 67-летним функционером было принято советом директоров «Динамо», собрание которого состоялось в среду в заочном режиме.

Новый договор между сторонами рассчитан на один год.

«Коллектив нашего клуба поздравляет Юрия Николаевича и желает ему дальнейшей плодотворной работы на благо московского «Динамо», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.