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    «Динамо» объявило о продлении контракта с генеральным директором Белкиным

    Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин заключил новый контракт с клубом.

    Решение о продлении соглашения с 67-летним функционером было принято советом директоров «Динамо», собрание которого состоялось в среду в заочном режиме.

    Новый договор между сторонами рассчитан на один год.

    «Коллектив нашего клуба поздравляет Юрия Николаевича и желает ему дальнейшей плодотворной работы на благо московского «Динамо», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    • По итогам 22 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Белкин занимает пост гендиректора клуба с апреля 2019 года.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8162

      alex1951 2 часа назад

      Юрий Николаевич, хоть отныне ,ты и Ген.Директор......но....от коллектива не отрывайся,руководить - это далеко не ,,руками водить,,.......прояви смекалку и уважение к команде и её Членам.....поставь задачу опередить Зенит ,может хоть ближе станешь.....

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