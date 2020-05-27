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    Гинер – о матчах без зрителей: «Такой футбол мало кому интересен. Нужно продумать варианты с возвращением болельщиков»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о возобновлении сезона и проведении матчей без зрителей.

    «Чувства двоякие. С одной стороны, все мы соскучились по большому футболу и возможности вернуться к соревновательному ритму чемпионата. Однако практика показывает, я прежде всего говорю о немецкой Бундеслиге, что футбол в новых условиях скорее похож на товарищеские матчи, чем на тот турнир, который всегда привлекал болельщиков. Это не мои ощущения, об этом говорят и рейтинги телетрансляций чемпионата Германии. Я считаю, что футбол без зрителей мало кому интересен — и болельщикам, и самим участникам, и всей индустрии.

    Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах, возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса. И, очевидно, нужно подготовить медицинские требования по допуску болельщиков на трибуны. Это измерения температуры у болельщиков, экспресс-тесты и так далее.

    Люди устали от самоизоляции, соскучились по своим любимым командам и игрокам, нужно и о них подумать и предоставить им самим возможность выбирать между походом на стадион и просмотром матчей по телевидению», – сказал Гинер.

    • РПЛ должна возобновиться 21 июня.
    • ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место.

    Источник: Sport24

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    27.05.2020 16:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2590

      playsh 15 часов назад

      Да уж,любой вид спорта без зрителей,это как секс без барышни,всё так же хорошо,но чего-то не хватает.

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    • ...
      Рейтинг: +669

      кто там 22 часа назад

      Согласен женёк!

      соскучились уже по кактанию мяча на своей половине поля, соскучились по тому как 30 милионный чалов не забивает очередной пеналь/100% моменты, соскучились как молодой *любовник* хончаренко карпов по 150 раз за матч косячит! А команда которая 5 матчей подряд не выигрывает мечтает о ЛЧ)))

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