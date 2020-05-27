«СЭ»: ЦСКА и «Зениту» разрешили возобновить групповые тренировки

Голубизне разрешили группенсексовые тренировки. Питерские ЛГБТешники возликовали.
ЦСКА получил разрешение от властей Москвы и Роспотребнадзора возобновить командные тренировки на базе в Ватутинках, сообщает «Спорт-Экспресс».
Начать групповые тренировки также разрешено и «Зениту», футболисты которого ранее занимались индивидуально. Таким образом, все клубы РПЛ сейчас имеют официальный допуск к командным тренировкам.
- Рестарт сезона должен состояться 21 июня.
- ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место, «Зенит» возглавляет чемпионат.