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    «СЭ»: ЦСКА и «Зениту» разрешили возобновить групповые тренировки

    ЦСКА получил разрешение от властей Москвы и Роспотребнадзора возобновить командные тренировки на базе в Ватутинках, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Начать групповые тренировки также разрешено и «Зениту», футболисты которого ранее занимались индивидуально. Таким образом, все клубы РПЛ сейчас имеют официальный допуск к командным тренировкам.

    • Рестарт сезона должен состояться 21 июня.
    • ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место, «Зенит» возглавляет чемпионат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2020 13:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +209

      valkam72 22 часа назад

      Голубизне разрешили группенсексовые тренировки. Питерские ЛГБТешники возликовали.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +20431

      пьяныйхоровод > valkam72 20 часов назад

      Розовенькие пока по парам в душевую ходят ( кроме Джано ).

      1
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      ...
      Рейтинг: +209

      valkam72 > пьяныйхоровод 20 часов назад

      Ну а ваши толпой, да трахают друг друга по очереди.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20431

      пьяныйхоровод > valkam72 20 часов назад

      Чемп возобновится - поглядим кто кого нагинать будет .

      1
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      Рейтинг: +209

      valkam72 > пьяныйхоровод 19 часов назад

      Ну тебя то нагибают каждый день))))

      0
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      Рейтинг: +20431

      пьяныйхоровод > valkam72 19 часов назад

      Меня если только жизнь "нагибает" , а тебя в парной живой и розовый глушачок .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3127

      Борат 27 мая, 14:06

      а вот рылам пофиг на тренировки им главное групповые походы в баню !
      гыгы

      3
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      Рейтинг: +11151

      vladimir-7 > Борат 19 часов назад

      Но там же они не отмоются...

      0
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      ...
      Рейтинг: +3127

      Борат > vladimir-7 19 часов назад

      а они и не за мытьём туда ходят !
      гыгы

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