«СЭ»: ЦСКА и «Зениту» разрешили возобновить групповые тренировки

ЦСКА получил разрешение от властей Москвы и Роспотребнадзора возобновить командные тренировки на базе в Ватутинках, сообщает «Спорт-Экспресс».

Начать групповые тренировки также разрешено и «Зениту», футболисты которого ранее занимались индивидуально. Таким образом, все клубы РПЛ сейчас имеют официальный допуск к командным тренировкам.