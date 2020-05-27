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    Варан: «Реал» очень голоден и хочет побеждать везде»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказался о возобновлении чемпионата Испании.

    «Все игроки не могут дождаться возвращения на поле. Эта наша работа, наш образ и смысл жизни. Мы очень давно не играли в футбол, поэтому «Реал» очень голоден и хочет побеждать везде. Как и всегда.

    Мы постепенно набираем физическую форму. Постепенно «Реал» возвращает прежние кондиции.

    Все это нужно, чтобы вернуть хорошую форму и бороться с другими клубами, когда футбол вернется», – заявил Варан.

    • Чемпионат приостановлен с 8 марта.
    • В турнирной таблице лидирует «Барселона», отставание «Реала» – два очка.
    • Ла Лига официально возобновится 8 июня.

    Источник: Marca

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    27.05.2020 09:08
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