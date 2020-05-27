Варан: «Реал» очень голоден и хочет побеждать везде»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказался о возобновлении чемпионата Испании.

«Все игроки не могут дождаться возвращения на поле. Эта наша работа, наш образ и смысл жизни. Мы очень давно не играли в футбол, поэтому «Реал» очень голоден и хочет побеждать везде. Как и всегда.

Мы постепенно набираем физическую форму. Постепенно «Реал» возвращает прежние кондиции.

Все это нужно, чтобы вернуть хорошую форму и бороться с другими клубами, когда футбол вернется», – заявил Варан.