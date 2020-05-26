Джикия: «Если мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться»

Надеюсь следующий *подарок* 2020 завершит то что начал короновирус.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его доходы.
«Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.
То, что зарплаты игрокам в «Спартаке» сократили на 40%,— это общекомандное решение. Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается Леонида Арнольдовича, то он выделил 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, но это никак не связано с сокращением наших зарплат, потому что он часто сам проводит такие благотворительные акции.
Что касается моих личных доходов, они немного сократились. А наши контракты действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются, насколько я знаю. Все ждут возобновления чемпионата, дальше уже будут подводиться какие-то итоги.
Если говорить про мои рекламные контракты, они все сохранились. Самая крупная компания, с которой я сотрудничаю на данный момент, — это Nike. Новых контрактов пока нет. Что касается переговоров, которые велись во время сезона, они приостановились примерно в марте. В данный момент мы тренируемся дома и никаких тестов на коронавирус нам не делали», – сказал футболист.
- РПЛ должна возобновиться 21 июня.
- «Спартак» идет в турнирной таблице на 8-м месте.