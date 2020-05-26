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    Джикия: «Если мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его доходы.

    «Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.

    То, что зарплаты игрокам в «Спартаке» сократили на 40%,— это общекомандное решение. Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается Леонида Арнольдовича, то он выделил 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, но это никак не связано с сокращением наших зарплат, потому что он часто сам проводит такие благотворительные акции.

    Что касается моих личных доходов, они немного сократились. А наши контракты действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются, насколько я знаю. Все ждут возобновления чемпионата, дальше уже будут подводиться какие-то итоги.

    Если говорить про мои рекламные контракты, они все сохранились. Самая крупная компания, с которой я сотрудничаю на данный момент, — это Nike. Новых контрактов пока нет. Что касается переговоров, которые велись во время сезона, они приостановились примерно в марте. В данный момент мы тренируемся дома и никаких тестов на коронавирус нам не делали», – сказал футболист.

    • РПЛ должна возобновиться 21 июня.
    • «Спартак» идет в турнирной таблице на 8-м месте.

    Источник: Forbes

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    26.05.2020 23:08
    Комментарии23
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      Рейтинг: +669

      кто там 27 мая, 12:18

      Надеюсь следующий *подарок* 2020 завершит то что начал короновирус.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6811

      ilichkadr 27 мая, 12:08

      Ай, да Гриня, ай да молодца!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7763

      BRO_football 27 мая, 12:07

      Действительно. Не футболистов надо винить за такие огромные зарплаты, а клубы, которые их предлагают. Тем более всем уже давно ясно, что если повысить зарплату, то футболист лучше играть не станет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +575

      Олег1204 27 мая, 11:56

      Беда не только в в высоких зарплатах, а в том что эти зарплаты платятся из бюджета.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2712

      solodealer 27 мая, 11:48

      Отличное ОТКРОВЕННОЕ интервью ландскнехта...наёмника... у которого главное в жизни - личный контракт и его "пункты"...
      Подписался кого-то оттсрелить, то, даже если война закончится, будет по людям пулять до посинения...А ТО ЗАРПЛАТУ НЕ ВЫПЛАТЯТ...
      "...А чё? "Этл не я ...это - система такая.."
      Понимает, ведь, что И БЕЗ КОРНОВИРУСА, вся эта РПЛ - есть паразит чистой воды на измождённом теле российского бюджета...
      В 1971-м (вроде) году иранский шах Реза Пехлеви организовал в пустыне у себя в Иране временный городок для приглащения на вечеринку ВСЕГО БОМОНДА ПЛАНЕТЫ... Там... бассейн лил драгоценную пресную воду...возвели 5-звёздные шатры-отели...туда военными самолётами возили из ресторана "Максим" в Париже невиданные явства, посадили сад деревьев с тысячами птиц певчих...(которые сдохли под солнцем пустыни по завершении парти) и т.д... Туда приехали ВСЕ!!! И из кап стран и из Африки и из "соц блока"...С ЖЁНАМИ!!! От нас - был Подгорный , вроде, или Косыгин...Только для того, чтобы ПОСЛУШАТЬ РЕЧЬ "ВЕЛИКОГО ШАХА" О ПРОЦВЕТАНИИ ИРАНА! В нынешних ценах "вечеринка вышла ПОД МИЛЛИАРД БАКСОВ!
      Так вот... из - за этого "пира во время чумы" НИЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ ИРАНА ВЫШЛО НА УЛИЦЫ И УЖЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ СМЕЛО ЭТОГО ШАХА...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76747

      zigbert 27 мая, 11:26

      Может быть когда то и сделаю потолок зарплат. Но хорошо что восприняли все с пониманием.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      житель СПб 27 мая, 11:14

      Преобладают саркастичные комментарии. И у меня такие же мысли. А все потому, что футболистов не учат думать перед интервью. Как по старому анекдоту про футболистов: "Как вы используете голову? Я в нее ем". И второе - он сам понимает, что зарплаты футболистов неадекватные.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2712

      solodealer > житель СПб 27 мая, 11:36

      однозначно))+

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3664

      Дядя Серёжа 27 мая, 10:41

      Раз с баблом в порядке, помоги Рогожину с Валерией, оголодали в конец.
      Шнур молодец.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1064

      Иван Петров 1986 27 мая, 10:33

      И за что вам платят. Футбол в ж..пе, а вы в шоколаде. Непорядок.

      1
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      Рейтинг: +116

      NewLife 27 мая, 10:29

      Пакетик по два раза пока не заваривавешь - я рад за тебя.

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