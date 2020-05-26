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  • Джикия: «Если мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться»

Джикия: «Если мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться»

26 мая 2020, 23:08
12

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его доходы.

«Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.

То, что зарплаты игрокам в «Спартаке» сократили на 40%,— это общекомандное решение. Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается Леонида Арнольдовича, то он выделил 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, но это никак не связано с сокращением наших зарплат, потому что он часто сам проводит такие благотворительные акции.

Что касается моих личных доходов, они немного сократились. А наши контракты действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются, насколько я знаю. Все ждут возобновления чемпионата, дальше уже будут подводиться какие-то итоги.

Если говорить про мои рекламные контракты, они все сохранились. Самая крупная компания, с которой я сотрудничаю на данный момент, — это Nike. Новых контрактов пока нет. Что касается переговоров, которые велись во время сезона, они приостановились примерно в марте. В данный момент мы тренируемся дома и никаких тестов на коронавирус нам не делали», – сказал футболист.

  • РПЛ должна возобновиться 21 июня.
  • «Спартак» идет в турнирной таблице на 8-м месте.

Источник: Forbes
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (12)
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Plyash
1590526863
Уж футболистам сейчас только о деньгах думать,ну прямо нищие.Вы своё возьмёте как только играть начнёте,куда денетесь.А вот простой народ уже не играть,заметьте,а работать процентов на 70 не сможет,потому как работы уже для большинства не будет. А там глядишь,и до вас докатится,билеты не каждый сможет купить.Так что живи,Джи,не грусти.
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Mamukan
1590545224
На фотографии борат вылитое свиное рыло, да и имячко его напоминает. то как хряков подзывают в российских деревнях "БОРЯ, БОРЯ. Так что шила в мешке не утаишь. Как был БОРА в душе свинья, так ей и остался.
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NewLife
1590564565
Пакетик по два раза пока не заваривавешь - я рад за тебя.
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Иван Петров 1986
1590564818
И за что вам платят. Футбол в ж..пе, а вы в шоколаде. Непорядок.
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Дядя Серёжа
1590565306
Раз с баблом в порядке, помоги Рогожину с Валерией, оголодали в конец. Шнур молодец.
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житель СПб
1590567256
Преобладают саркастичные комментарии. И у меня такие же мысли. А все потому, что футболистов не учат думать перед интервью. Как по старому анекдоту про футболистов: "Как вы используете голову? Я в нее ем". И второе - он сам понимает, что зарплаты футболистов неадекватные.
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zigbert
1590567996
Может быть когда то и сделаю потолок зарплат. Но хорошо что восприняли все с пониманием.
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Олег1204
1590569768
Беда не только в в высоких зарплатах, а в том что эти зарплаты платятся из бюджета.
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BRO_football
1590570456
Действительно. Не футболистов надо винить за такие огромные зарплаты, а клубы, которые их предлагают. Тем более всем уже давно ясно, что если повысить зарплату, то футболист лучше играть не станет.
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кто там
1590571091
Надеюсь следующий *подарок* 2020 завершит то что начал короновирус.
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