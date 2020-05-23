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  • Вратарь «Минска» Леонов – о несостоявшемся переходе в «Зенит»: «Непонятная ситуация. Не знаю, футбольные это дела или агентские»

Вратарь «Минска» Леонов – о несостоявшемся переходе в «Зенит»: «Непонятная ситуация. Не знаю, футбольные это дела или агентские»

23 мая 2020, 12:12
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Голкипер «Минска» Артем Леонов рассказал, как проходил его просмотр в «Зените» и почему переход так и не состоялся.

– В 2012-м, когда вам было 17 лет, о вас узнали многие после слов Спаллетти, итальянец очень хвалил. Удивились?

– Не обращал внимания. Я только начинал играть во второй лиге, в конце сезона позвали на просмотр в «Зенит». Мне было важно остаться там или понять, почему не получилось. А все хвалебные или негативные слова, не подкрепленные делом, эмоций не приносили. Не было никакой звездной болезни, наоборот, у этой истории был неприятный финиш. На том этапе не попал, куда хотел.

– Тогда вы еще в интервью сказали, что «Малафееву уже за 30, поэтому его лучшие годы позади». Были последствия?

– Я был молодым неопытным парнем, который до этого никогда в жизни не давал интервью. Это были первые дни в «Зените», приехал, прошел медосмотр, на меня вышел корреспондент, не помню сейчас, из какого издания. Полностью перековеркал мои слова. Я сказал примерно следующее: «Хотелось бы стать таким же вратарем как Вячеслав Малафеев, добиться этих высот. И в будущем его заменить». Контекст был такой.

Понимаете, какое было мое удивление, когда прихожу на обед и вижу, как все ребята читают газету, где мое лицо и большими буквами написано: «Я сильнее Малафеева». Конечно, было неприятно, пришлось где-то оправдываться. Подошел к тренеру вратарей Бирюкову, объяснил ситуацию. Не понял, поверил он мне или нет. На одной из первых тренировок подошел к Славе Малафееву, тоже всe объяснил. Он сказал, чтобы просто был внимательнее, просил текст на сверку, редактировал и впредь таких ошибок не допускал. Добродушно отнесся, подумал, что молодой парень, и где-то на этом сыграли.

– Почему в итоге не подписали контракт с «Зенитом»?

– Честно, понятия не имею. Как вернулся с третьего сбора, ко мне подошел генеральный директор академии и сказал: «Как ты с этим агентом связался?». Я тогда сотрудничал с Сергеем Пушкиным. Это единственные слова, которые получил после просмотра. Дальше звонил агенту, просил объяснить, берут меня или нет. Он сказал: «Подожди, летом еще поедешь на просмотр к ним». Непонятная ситуация. Не знаю, футбольные это дела или агентские, но единственный выход – начинать с себя.

Вернулся во вторую лигу, стал доигрывать сезон, он как раз переходным был. Случилась травма – вывих локтевого сустава. Агент начал подгонять, мол, давай, надо ехать в «Зенит». Восстановился как можно быстрее, поехал на первый сбор, и, по-моему, на третьей тренировке после мощного удара с близкого расстояния (если не ошибаюсь, бил Игорь Денисов) – надрыв локтя, те же связки. Так сбор для меня закончился. Понял, что с «Зенитом» не получится.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Минск Леонов Артем
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