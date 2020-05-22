Митрофанов: «Локомотив» идет на втором месте. Зачем эти принципы нарушать?»

Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал о подготовке к возобновлению сезона в РПЛ и прокомментировал кадровые решения в «Локомотиве» и «Динамо».

– Медицинский протокол проходит официальную экспертизу. На следующим неделе получим заключение Роспотребнадзора, внесем корректировки. Базово отправили его клубы.

Протокол тестирования направляется в РПЛ. Сам клуб решает, справляется он с тестированием или нет. Справляется, или нужен консультант, или не справляется? Возможно, нужно привлечь специалистов, на время или навсегда.

Любой клуб может выбрать разную модель. Если клуб считает, что врач справится. Все мы находимся в ситуации, когда можем столкнуться с проблемой.

– Вам не кажется, что нам всем повезло, что в РПЛ нет клубов из Дагестана?

– То, что можно сделать в Москве... Я сам здесь недавно. Везде разная ситуация, но клубы РПЛ должны справляться. Если предпримут меры – справятся. Даже в Дагестане.

– Есть ли саботаж со стороны «Динамо» и «Локомотива»?

– Некрасиво с моей стороны было бы считать, что Кикнадзе задумал операцию, чтобы любой ценой... «Локомотив» и так на втором месте идет, есть все шансы его сохранить. Зачем эти принципы нарушать?