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    Manchester Evening News: чистый долг «МЮ» вырос на 127 миллионов и составляет почти 430 миллионов

    Чистый долг«Манчестер Юнайтед» вырос до 429 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом.

    За первый квартал 2020 года долг клуба вырос на 127,4 миллиона, пишет Manchester Evening News.

    Доходы «МЮ» значительно упали из-за пандемии коронавируса. Прежде всего, это коснулось телетрансляций, поступления от которых сократились на 51,7%, или на 27,8 миллиона, составив 26 миллионов. В клубе посчитали, что «МЮ» придется вернуть вещателям 15 миллионов вследствие остановки сезона. Также снизились доходы от продажи клубной атрибутики – до 23,9 миллиона (-1,1 миллиона).

    А вот поступления от спонсоров увеличились на 3,1 миллиона – до 44,7 миллиона. Кроме того, клуб заработал 68,6 миллиона на коммерческих сделках, что на 2 миллиона больше, чем в первом квартале 2019 года.

    • АПЛ была прервана в марте из-за коронавируса.
    • «МЮ» идет в турнирной таблице на пятом месте.

    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3071

      Борат 1 час назад

      Почему помощи из бюджета города не просят ?
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      absent32 2 часа назад

      у нас бы давно уже расформировали, и не посмотрели бы что бренд

      0
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