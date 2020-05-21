Manchester Evening News: чистый долг «МЮ» вырос на 127 миллионов и составляет почти 430 миллионов

Чистый долг«Манчестер Юнайтед» вырос до 429 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом.

За первый квартал 2020 года долг клуба вырос на 127,4 миллиона, пишет Manchester Evening News.

Доходы «МЮ» значительно упали из-за пандемии коронавируса. Прежде всего, это коснулось телетрансляций, поступления от которых сократились на 51,7%, или на 27,8 миллиона, составив 26 миллионов. В клубе посчитали, что «МЮ» придется вернуть вещателям 15 миллионов вследствие остановки сезона. Также снизились доходы от продажи клубной атрибутики – до 23,9 миллиона (-1,1 миллиона).

А вот поступления от спонсоров увеличились на 3,1 миллиона – до 44,7 миллиона. Кроме того, клуб заработал 68,6 миллиона на коммерческих сделках, что на 2 миллиона больше, чем в первом квартале 2019 года.