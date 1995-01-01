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    «Краснодар»: «Ари с марта травмирован, его оперировали»

    Пресс-служба «Краснодара» опровергла информацию, что команда уже проводит полноценные тренировки. Также южане рассказали о травме нападающего Ари.

    «Информация о том, что Ари сейчас получил травму в двухсторонней тренировке, не соответствует действительности. Да, Ари травмирован. Политика клуба: никогда не давать информацию о травмах игроков. Мы считаем, что это необходимо для их безопасности. Но сейчас особенное время, поэтому мы дадим комментарий: Ари получил травму в конце марта, был прооперирован 3 апреля и сейчас восстанавливается.

    Что касается слухов о тренировках нашего клуба, мы ещe раз сообщаем, что второго апреля команда была отправлена в отпуск, который завершился второго мая. После отпуска те футболисты, которые находились за переделами края, были вызваны в расположение клуба и проходили 14-й дневной карантин (необходимая обсервация) по месту жительства в Краснодаре.

    Пятеро иностранных футболистов, которые улетали в отпуск домой, прибудут в Россию на этой неделе. Остальные игроки поддерживают форму на полях базы клуба. Мы ещe раз сообщаем, что «Краснодар» до сих пор не проводит групповых тренировок», – заверили в Краснодаре.

    • Команда в РПЛ идет третьей.
    • Турнир планируют возобновить 21 июня.
    • «Краснодар» выступает за возобновление РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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