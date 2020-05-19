Бывший агент Неймара: «Перес сказал, что мечтает подписать бразильца в «Реал»

Экс-агент Неймара – Вагнер Рибейро – рассказал о переговорах с президентом «Реала» Флорентино Пересом по трансферу форварда «ПСЖ» в мадридский клуб.

«Я был в Мадриде несколько раз, потому что целью Флорентино Переса было переманить Неймара. В прошлом году, в мае, я был с ним в его кабинете. Он сказал мне, что мечтает подписать Неймара», – сказал Рибейро.