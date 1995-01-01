«СЭ»: «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» попросят РФС отложить дату начала тренировок

«Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» собираются обратиться в РФС, сообщает «Спорт-Экспресс».

Московские клубы попросят отложить дату начала тренировок во всех командах РПЛ до первого июня из-за того, что в столице до 31 мая действуют серьезные меры по борьбе с коронавирусом. Несколько клубов из регионов уже возобновили тренировки. По мнению московских клубов, это ставит команды в неравные условия.

⚡ Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены