«СЭ»: «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» попросят РФС отложить дату начала тренировок

Да забейте, все уже расписано. Зенит объявят чемпионом, ни один тур больше не сыграют. Можно было бы отменить чемпионат и в еврокубки заявиться по прошлогодней таблице, но питерским надо трофеи набивать, чтобы поскорее обогнать другие клубы и считаться самым успешным клубом России. Грамотный ход вместо отмены продвинуть возобновление чемпионата, но с условием, что последний сыгранный полный тур будет итоговым. А как решение приняли, посыпались новости о том, что футболисты больны коронавирусом. Вот так легким движением руки Дюкова Зенит становится чемпионом. Но, как говорится, игра забудется, а счет останется.
«Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» собираются обратиться в РФС, сообщает «Спорт-Экспресс».
Московские клубы попросят отложить дату начала тренировок во всех командах РПЛ до первого июня из-за того, что в столице до 31 мая действуют серьезные меры по борьбе с коронавирусом. Несколько клубов из регионов уже возобновили тренировки. По мнению московских клубов, это ставит команды в неравные условия.
⚡ Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены