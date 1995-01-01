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    «СЭ»: «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» попросят РФС отложить дату начала тренировок

    «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» собираются обратиться в РФС, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Московские клубы попросят отложить дату начала тренировок во всех командах РПЛ до первого июня из-за того, что в столице до 31 мая действуют серьезные меры по борьбе с коронавирусом. Несколько клубов из регионов уже возобновили тренировки. По мнению московских клубов, это ставит команды в неравные условия.

    ⚡ Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14692

      bset 2 часа назад

      Да забейте, все уже расписано. Зенит объявят чемпионом, ни один тур больше не сыграют. Можно было бы отменить чемпионат и в еврокубки заявиться по прошлогодней таблице, но питерским надо трофеи набивать, чтобы поскорее обогнать другие клубы и считаться самым успешным клубом России. Грамотный ход вместо отмены продвинуть возобновление чемпионата, но с условием, что последний сыгранный полный тур будет итоговым. А как решение приняли, посыпались новости о том, что футболисты больны коронавирусом. Вот так легким движением руки Дюкова Зенит становится чемпионом. Но, как говорится, игра забудется, а счет останется.

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      Рейтинг: +1501

      Ганнибал Лектор > bset 1 час назад

      А если сыграют, а? Напишешь 100 комментов "Зенит - чемпион!"? Если слабо, то к чему все эти сопли и слюни?

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      Рейтинг: +15031

      sssrspartak > Ганнибал Лектор 55 минут назад

      зенит свое не отдаст!это точно!хотя бывают случаи,но не сейчас!так что успокойся!

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      Рейтинг: +5687

      paracetamol 2 часа назад

      Неравные условия? Езжай в Крым или куда еще и тренируйся хоть до упаду!

      2
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      Рейтинг: +15031

      sssrspartak > paracetamol 1 час назад

      а там тоже низя!пока и там корона!

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      Рейтинг: +1915

      Kollljan 2 часа назад


      Это ваши проблемы. Кто может тренироваться пусть тренируется.

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