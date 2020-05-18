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    «15 лет прошло, а было будто вчера»: ЦСКА вспомнил о победе в Кубке УЕФА

    Ровно 15 лет назад, 18 мая 2005 года ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка УЕФА.

    Тогда московская команда выиграла турнир, победив в финале лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:1.

    «15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!» – говорится в сегодняшней публикации ЦСКА в твиттере.

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1645

      житель СПб 30 минут назад

      С праздником! С юбилеем. Гордимся!

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      Рейтинг: +181

      risbichmo 1 час назад

      Уже пятнадцать лет прошло.... Я, спартач, радовался тогда от души.

      0
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      Рейтинг: +18

      Li_KiM_JuuS 1 час назад

      Одно из ярких воспоминаний! Ох и нажрался я тогда! ))

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      Рейтинг: +2197

      Derzkiy1 1 час назад

      После этой победы надо было спонсировать клуб и развивать, а не распродавать команду ... Надеюсь ещё будут такие победы у клуба ! А не вспоминать через 25 лет как команда кубок над головой подняла , всегда должны бороться за кубки

      1
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      Рейтинг: +3561

      BarStep 2 часа назад

      Да, точно, это помню был высший пилотаж! Мне тогда понравилось, было шикарно! Поздравляю!

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