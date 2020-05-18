«15 лет прошло, а было будто вчера»: ЦСКА вспомнил о победе в Кубке УЕФА

Ровно 15 лет назад, 18 мая 2005 года ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка УЕФА.

Тогда московская команда выиграла турнир, победив в финале лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:1.

«15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!» – говорится в сегодняшней публикации ЦСКА в твиттере.