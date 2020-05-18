«15 лет прошло, а было будто вчера»: ЦСКА вспомнил о победе в Кубке УЕФА

С праздником! С юбилеем. Гордимся!
Ровно 15 лет назад, 18 мая 2005 года ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка УЕФА.
Тогда московская команда выиграла турнир, победив в финале лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:1.
«15 лет прошло, а было будто вчера. Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!» – говорится в сегодняшней публикации ЦСКА в твиттере.
15 лет прошло, а было будто вчера Сегодня отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005! #историяЦСКА #15летКубкуУЕФА https://t.co/tnxxYOxQwr pic.twitter.com/fpVZjTvi1E— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 18, 2020