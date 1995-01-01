Умтити получил очередную травму

Пора его продавать. Отыграл он своё за Барсу. Увы. Такие надежды были.
Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити выбыл из строя на неопределенный срок.
Как сообщает официальный твиттер клуба, у футболиста диагностирована травма правого голеностопа.
Сроки восстановления француза не указываются.
- Для Умтити это третье повреждение в текущем сезоне.
- Ранее он пропустил около двух месяцев из-за проблем с коленом.
- В нынешней кампании игрок провел за «Барсу» 16 матчей, результативными действиями не отличался.