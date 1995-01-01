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    Умтити получил очередную травму

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити выбыл из строя на неопределенный срок.

    Как сообщает официальный твиттер клуба, у футболиста диагностирована травма правого голеностопа.

    Сроки восстановления француза не указываются.

    • Для Умтити это третье повреждение в текущем сезоне.
    • Ранее он пропустил около двух месяцев из-за проблем с коленом.
    • В нынешней кампании игрок провел за «Барсу» 16 матчей, результативными действиями не отличался.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9910

      Cules2013 31 минуту назад

      Пора его продавать. Отыграл он своё за Барсу. Увы. Такие надежды были.

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