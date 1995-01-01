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    Медведев: «Каждый матч РПЛ без зрителей – это минус 80 миллионов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о финансовых потерях клубов РПЛ в связи с паузой чемпионата России.

    «Я могу назвать одну цифру: если мы доиграем сезон, у нас выручка с учетом европейских игр должна достичь одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Это очень существенная цифра.

    Каждый матч без зрителей – это минус 80 миллионов рублей. Вот такие риски. Это существенная сумма, даже по новому курсу это почти миллион евро», – рассказал Медведев.

    • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии COVID-19.
    • В России выявлено 177160 случаев заражения коронавирусом.
    • Скончались 1625 человек.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2993

      Давид59 2 минуты назад

      Жулики, воры и всё такое! Их этими воззваниями не проймёшь. Лучше уж скорее бы начинали. Хоть со зрителями, хоть без

      0
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      Рейтинг: +2794

      Hektor 84 8 минут назад

      Что кармашки опустели?

      0
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      Рейтинг: +906

      Cleaner 26 минут назад

      "17 августа 2016 года правительство Санкт-Петербурга приняло решение о выделении средств на строительство «Санкт-Петербург Арены» за счёт урезания средств, выделенных на строительство школ, детских садов и других социальных объектов. Как следует из постановления, финансирование строительства многих школ будет сокращено более чем вдвое. Кроме того, на строительство стадиона будет направлено 88 миллионов рублей, выделенных на строительство жилого дома в Колпино."
      Вспомните и про это, когда будете еще где то говорить о своих потерях!

      1
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      Рейтинг: +2304

      alarm > Cleaner 6 минут назад

      а о том, что эти средства изымались на 3 месяца и потом возвращались - ты не прочитал, или же предпочёл умолчать? типичное рыло)

      0
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      Рейтинг: +906

      Cleaner 27 минут назад

      Не Зениту с его газовой трубой на потери жаловаться. Вам построили стадион за 50(пятьдесят!) миллиардов рублей. И пользуетесь вы этой ареной за 1(один!) рубль в год арендной платы.

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