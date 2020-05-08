Медведев: «Каждый матч РПЛ без зрителей – это минус 80 миллионов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о финансовых потерях клубов РПЛ в связи с паузой чемпионата России.

«Я могу назвать одну цифру: если мы доиграем сезон, у нас выручка с учетом европейских игр должна достичь одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Это очень существенная цифра.

Каждый матч без зрителей – это минус 80 миллионов рублей. Вот такие риски. Это существенная сумма, даже по новому курсу это почти миллион евро», – рассказал Медведев.