Медведев: «Каждый матч РПЛ без зрителей – это минус 80 миллионов»

Жулики, воры и всё такое! Их этими воззваниями не проймёшь. Лучше уж скорее бы начинали. Хоть со зрителями, хоть без
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о финансовых потерях клубов РПЛ в связи с паузой чемпионата России.
«Я могу назвать одну цифру: если мы доиграем сезон, у нас выручка с учетом европейских игр должна достичь одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Это очень существенная цифра.
Каждый матч без зрителей – это минус 80 миллионов рублей. Вот такие риски. Это существенная сумма, даже по новому курсу это почти миллион евро», – рассказал Медведев.
- Чемпионат России приостановлен из-за пандемии COVID-19.
- В России выявлено 177160 случаев заражения коронавирусом.
- Скончались 1625 человек.