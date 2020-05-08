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  • Медведев: «Каждый матч РПЛ без зрителей – это минус 80 миллионов»

Медведев: «Каждый матч РПЛ без зрителей – это минус 80 миллионов»

8 мая 2020, 12:16
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о финансовых потерях клубов РПЛ в связи с паузой чемпионата России.

«Я могу назвать одну цифру: если мы доиграем сезон, у нас выручка с учетом европейских игр должна достичь одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Это очень существенная цифра.

Каждый матч без зрителей – это минус 80 миллионов рублей. Вот такие риски. Это существенная сумма, даже по новому курсу это почти миллион евро», – рассказал Медведев.

  • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии COVID-19.
  • В России выявлено 177160 случаев заражения коронавирусом.
  • Скончались 1625 человек.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (7)
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Hektor 84
1588931468
Что кармашки опустели?
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Давид59
1588931827
Жулики, воры и всё такое! Их этими воззваниями не проймёшь. Лучше уж скорее бы начинали. Хоть со зрителями, хоть без
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vla4839
1588935767
Чемпионат можно продолжить без зрителей с получением прибыли за телетрансляцию.Для этого надо все матчи транслировать на доступных каналах за деньги.Просмотр одного матча 50-100 руб.Оплату можно сделать доступной почти моментально через телефон. Нетрудно посчитать ,что будет получено денег не меньше ,чем со зрителями на стадионах.Рекламные деньги тоже сохранятся! Было бы желание властей и бизнеса! Всё можно организовать и всем будет хорошо!
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vla4839
1588936179
Непонятно,за счёт чего возникнут убытки в 80 млн.руб за один матч? Это - бред!
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paracetamol
1588944078
Один Зенит только такое бабло собирает!
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