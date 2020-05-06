Жена Ди Марии – о переходе мужа в «МЮ»: «Реал» назвал нас наемниками, и мы были ими»

Джорджелина Кардосо, жена полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, рассказала о трансфере полузащитника из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

«Мне казалось, что Анхель играл в лучшей команде мира. Все было идеально: прекрасная погода и великолепная еда.

Однажды он пришел домой и сказал: «Поступило предложение от «Манчестер Юнайтед». Я ответила, что не собираюсь никуда переезжать, и предупредила, что он поедет один, если согласится. Он сказал: «Да, мы едем».

«Юнайтед» предложил кучу денег, и в «Реале» назвали нас наемниками. И да, мы были ими.

Когда ты работаешь в компании, а конкурент предлагает улучшить условия в два раза, то ты отправишься туда», – сказала жена Ди Марии.