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    Президент таджикистанского «Истиклола» Саидзода пожертвовал годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

    Президент таджикистанского клуба «Истиклол» Шохрух Саидзода пожертвовал годовую зарплату в фонд борьбы с коронавирусом. Этот фонд занимается реализацией мер по предотвращению пандемии в стране.

    Саидзода также является членом исполкома Федерации футбола Таджикистана, которая и сообщила о благотворительном поступке функционера.

    • Чемпионат Таджикистана приостановили из-за коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 253000 человек.
    • «Истиклол» восемь раз брал чемпионат страны, это рекорд.

    Источник: Федерация футбола Таджикистана

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