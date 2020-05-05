Президент таджикистанского «Истиклола» Саидзода пожертвовал годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент таджикистанского клуба «Истиклол» Шохрух Саидзода пожертвовал годовую зарплату в фонд борьбы с коронавирусом. Этот фонд занимается реализацией мер по предотвращению пандемии в стране.
Саидзода также является членом исполкома Федерации футбола Таджикистана, которая и сообщила о благотворительном поступке функционера.
- Чемпионат Таджикистана приостановили из-за коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 253000 человек.
- «Истиклол» восемь раз брал чемпионат страны, это рекорд.
Источник: Федерация футбола Таджикистана