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    Арбитр Николаев: «При Егорове люди после «двоек» судили в следующем туре. А кого-то за мелкую ошибку отстраняли»

    Бывший арбитр Алексей Николаев рассказал о своем отношении к бывшему главе департамента судейства РФС Александру Егорову и о том, почему завершил карьеру судьи.

    – Возраст берет свое. В 2017-м получил травму голеностопа, периодически о себе напоминает. Мешает сдавать нормативы, которые в ФИФА постоянно ужесточают. Какие-то матчи приходилось судить на уколах.

    – Главная претензия к вам?

    – Сдача нормативов. А конкретно – теста «йо-йо», где вся работа завязана на коленных суставах, голеностопах. С хроническими травмами там не вытянешь.

    – Из-за «йо-йо» в свое время закончил Игорь Егоров?

    – И он, и Станислав Сухина. У Игоря вообще все мениски вырезаны. Когда колени в таком состоянии, сдать «йо-йо» очень тяжело. А на меня еще давило психологически то, что совершенно не чувствовал поддержки нового руководства ДСИ.

    – Вы об Александре Егорове?

    – Не только.

    – Когда-то вы с Александром дружили. В какой момент дороги разошлись?

    – Пусть это останется между нами. У каждого своя правда.

    – Тимур Арсланбеков говорил мне, что у Александра Егорова личные отношения с арбитрами превалировали над профессиональными.

    – Согласен. Да это и не секрет. Кому-то прощалось все, даже после «двоек» люди спокойно выходили судить в следующем туре. А кого-то за мелкую ошибку отстраняли, – сказал Николаев.

    • В конце декабря 2019-го Егоров покинул судейский департамент РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      risbichmo 49 минут назад

      Вилков, газпромовский судьишка, после двоек выходил дальше судить. Позор синитовской голубятне.

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