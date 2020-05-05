Арбитр Николаев: «При Егорове люди после «двоек» судили в следующем туре. А кого-то за мелкую ошибку отстраняли»

Бывший арбитр Алексей Николаев рассказал о своем отношении к бывшему главе департамента судейства РФС Александру Егорову и о том, почему завершил карьеру судьи.

– Возраст берет свое. В 2017-м получил травму голеностопа, периодически о себе напоминает. Мешает сдавать нормативы, которые в ФИФА постоянно ужесточают. Какие-то матчи приходилось судить на уколах.

– Главная претензия к вам?

– Сдача нормативов. А конкретно – теста «йо-йо», где вся работа завязана на коленных суставах, голеностопах. С хроническими травмами там не вытянешь.

– Из-за «йо-йо» в свое время закончил Игорь Егоров?

– И он, и Станислав Сухина. У Игоря вообще все мениски вырезаны. Когда колени в таком состоянии, сдать «йо-йо» очень тяжело. А на меня еще давило психологически то, что совершенно не чувствовал поддержки нового руководства ДСИ.

– Вы об Александре Егорове?

– Не только.

– Когда-то вы с Александром дружили. В какой момент дороги разошлись?

– Пусть это останется между нами. У каждого своя правда.

– Тимур Арсланбеков говорил мне, что у Александра Егорова личные отношения с арбитрами превалировали над профессиональными.

– Согласен. Да это и не секрет. Кому-то прощалось все, даже после «двоек» люди спокойно выходили судить в следующем туре. А кого-то за мелкую ошибку отстраняли, – сказал Николаев.