Бэйл: «Мне нравится МЛС. Я люблю ездить в Лос-Анджелес и играть там в гольф»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что ему интересен возможный переход в один из клубов МЛС.

«Мне нравится МЛС. Лига продолжает расти. Многие игроки хотели бы сейчас оказаться в МЛС. Это определенно то, что было бы мне интересно. Я люблю ездить в Лос-Анджелес на каникулы и играть там в гольф», – сказал валлиец.