Бэйл: «Мне нравится МЛС. Я люблю ездить в Лос-Анджелес и играть там в гольф»

Какой же он ублюдок.
Вот это тот момент когда если что то случится с ним или его семьёй плохое - радоваться этому не плохо.
Трансфер этого ублюдка был на тот момент самым большим, зарплату ему платят космическую, это говно желал ухода КриРо, а сам 0 на палочке на поле.
Позор ему.
Вингер «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что ему интересен возможный переход в один из клубов МЛС.
«Мне нравится МЛС. Лига продолжает расти. Многие игроки хотели бы сейчас оказаться в МЛС. Это определенно то, что было бы мне интересно. Я люблю ездить в Лос-Анджелес на каникулы и играть там в гольф», – сказал валлиец.
- «Реал» выступает за «Реал» с 2013 года.
- В текущем сезоне игрок забил три гола и сделал два ассиста в 18 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.