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    Бэйл: «Мне нравится МЛС. Я люблю ездить в Лос-Анджелес и играть там в гольф»

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что ему интересен возможный переход в один из клубов МЛС.

    «Мне нравится МЛС. Лига продолжает расти. Многие игроки хотели бы сейчас оказаться в МЛС. Это определенно то, что было бы мне интересно. Я люблю ездить в Лос-Анджелес на каникулы и играть там в гольф», – сказал валлиец.

    • «Реал» выступает за «Реал» с 2013 года.
    • В текущем сезоне игрок забил три гола и сделал два ассиста в 18 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +605

      кто там 13 минут назад

      Какой же он ублюдок.
      Вот это тот момент когда если что то случится с ним или его семьёй плохое - радоваться этому не плохо.
      Трансфер этого ублюдка был на тот момент самым большим, зарплату ему платят космическую, это говно желал ухода КриРо, а сам 0 на палочке на поле.
      Позор ему.

      0
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      Рейтинг: +90

      Октавиус 2 часа назад

      как же меня задолбал этот балласт со своим гольфом

      0
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