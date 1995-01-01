«Реал» намерен потребовать у «Арсенала» за Себальоса 44 миллиона

арсеналу нужны сильные игроки и поэтому придется раскашеливаться
Мадридский «Реал« продаст полузащитника Даниэля Себальоса не менее, чем за 44 миллиона фунтов стерлингов.
Сейчас испанец находится в аренде в «Арсенале» до конца сезона, и лондонский клуб заинтересован выкупить контракт 23-летнего хавбека. Если сделка состоится, Себальос станет четвертым среди самых дорогих приобретений «Арсенала».
- В этом сезоне АПЛ футболист сыграл 14 матчей.
- Transfermarkt оценивает Себальоса в 32 миллиона евро.