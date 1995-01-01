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    «Реал» намерен потребовать у «Арсенала» за Себальоса 44 миллиона

    Мадридский «Реал« продаст полузащитника Даниэля Себальоса не менее, чем за 44 миллиона фунтов стерлингов.

    Сейчас испанец находится в аренде в «Арсенале» до конца сезона, и лондонский клуб заинтересован выкупить контракт 23-летнего хавбека. Если сделка состоится, Себальос станет четвертым среди самых дорогих приобретений «Арсенала».

    • В этом сезоне АПЛ футболист сыграл 14 матчей.
    • Transfermarkt оценивает Себальоса в 32 миллиона евро.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4969

      серега кашин 2 часа назад

      арсеналу нужны сильные игроки и поэтому придется раскашеливаться

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