«Реал» намерен потребовать у «Арсенала» за Себальоса 44 миллиона

Мадридский «Реал« продаст полузащитника Даниэля Себальоса не менее, чем за 44 миллиона фунтов стерлингов.

Сейчас испанец находится в аренде в «Арсенале» до конца сезона, и лондонский клуб заинтересован выкупить контракт 23-летнего хавбека. Если сделка состоится, Себальос станет четвертым среди самых дорогих приобретений «Арсенала».