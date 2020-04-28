Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca

Испанская газета Marca запустила на своем сайте голосование за выбор лучшей эмблемы футбольного клуба по всему миру.

В список вошли логотипы 50 команд.

В рейтинге участвуют эмблемы таких клубов, как «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и другие. Среди российских – только ЦСКА.

Проголосовать можно здесь.