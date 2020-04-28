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    Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca

    Испанская газета Marca запустила на своем сайте голосование за выбор лучшей эмблемы футбольного клуба по всему миру.

    В список вошли логотипы 50 команд.

    В рейтинге участвуют эмблемы таких клубов, как «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и другие. Среди российских – только ЦСКА.

    Проголосовать можно здесь.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2521

      Freyk 27 секунд назад

      А по мне так даже в пятёрку в РПЛ не входит. Минималистичные намного красивее и узнаваемее — «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов». «Локомотив», «Ростов» в целом недалеко. Это те знаки, которые повторит любой болельщик хоть в тетрадке в детстве, хоть на заборе — и это хороший признак узнаваемости и идентичности.

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