Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca

А по мне так даже в пятёрку в РПЛ не входит. Минималистичные намного красивее и узнаваемее — «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов». «Локомотив», «Ростов» в целом недалеко. Это те знаки, которые повторит любой болельщик хоть в тетрадке в детстве, хоть на заборе — и это хороший признак узнаваемости и идентичности.
Испанская газета Marca запустила на своем сайте голосование за выбор лучшей эмблемы футбольного клуба по всему миру.
В список вошли логотипы 50 команд.
В рейтинге участвуют эмблемы таких клубов, как «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и другие. Среди российских – только ЦСКА.
Проголосовать можно здесь.