Агент Тиля Лельчук: «Помимо «Спартака», вели переговоры с «Динамо»

Полина Лельчук, агент полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, рассказала, что голландец летом мог оказаться в «Динамо». Переговоры велись и с другими клубами.

«Работа велась с мая не только по Гусу, но он был приоритетным футболистом, которого хотели привести на российский рынок. Переговоры велись с несколькими клубами, про «Динамо» уже можно сказать. Тиль изначально не был дешевым футболистом. АЗ — непростой клуб в переговорном процессе», – сказала Лельчук.