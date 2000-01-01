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    Агент Тиля Лельчук: «Помимо «Спартака», вели переговоры с «Динамо»

    Полина Лельчук, агент полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, рассказала, что голландец летом мог оказаться в «Динамо». Переговоры велись и с другими клубами.

    «Работа велась с мая не только по Гусу, но он был приоритетным футболистом, которого хотели привести на российский рынок. Переговоры велись с несколькими клубами, про «Динамо» уже можно сказать. Тиль изначально не был дешевым футболистом. АЗ — непростой клуб в переговорном процессе», – сказала Лельчук.

    • На рынке игрок стоит 9,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Тиль провел 15 матчей, забил гол, сделал три результативные передачи.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3862

      vladik12 27 минут назад

      Здорово ты поимела "Спартак" со своим Гусом, Полина.

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