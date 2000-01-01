«Барселона» почтила память Вилановы в шестую годовщину его смерти

Жаль, что так всё получилось
Пресс-служба «Барселоны» опубликовала пост, посвященный годовщине смерти бывшего главного тренера команды Тито Вилановы.
«Шесть лет без Тито Вилановы. Вечная память», – говорится в публикации клуба в твиттере.
- Специалист умер в возрасте 45 лет.
- Виланова боролся с раком слюнных желез.
- В «Барселоне» он работал с 2007 по 2013 год, пост главного тренера занимал в сезоне—2012/13.
Six years without Tito Vilanova.Forever Eternal pic.twitter.com/x2qpaSexG6— FC Barcelona (from) (@FCBarcelona) April 25, 2020