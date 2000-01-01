«Барселона» почтила память Вилановы в шестую годовщину его смерти

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала пост, посвященный годовщине смерти бывшего главного тренера команды Тито Вилановы.

«Шесть лет без Тито Вилановы. Вечная память», – говорится в публикации клуба в твиттере.

Специалист умер в возрасте 45 лет.

Виланова боролся с раком слюнных желез.

В «Барселоне» он работал с 2007 по 2013 год, пост главного тренера занимал в сезоне—2012/13.