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    «Барселона» почтила память Вилановы в шестую годовщину его смерти

    Пресс-служба «Барселоны» опубликовала пост, посвященный годовщине смерти бывшего главного тренера команды Тито Вилановы.

    «Шесть лет без Тито Вилановы. Вечная память», – говорится в публикации клуба в твиттере.

    • Специалист умер в возрасте 45 лет.
    • Виланова боролся с раком слюнных желез.
    • В «Барселоне» он работал с 2007 по 2013 год, пост главного тренера занимал в сезоне—2012/13.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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      Cules2013 4 часа назад

      Жаль, что так всё получилось

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