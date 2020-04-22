Гурцкая: «Горжусь важным для себя трансфером Джикии в «Спартак». Мы с ним одной национальности, это гордость для всех менгрелов»

Агент Тимур Гурцкая выделил один трансфер из тех, которые он организовывал. Больше всего он гордится переходом в «Спартак» Георгия Джикии.

– Трансфер, которым вы гордитесь?

– Долго думал над этим вопросом. Думаю, для меня очень важным был трансфер Георгия Джикии в «Спартак». Мы с ним одной национальности, из маленького города, из маленькой народности. Грузин, менгрел – капитан «Спартак». Для всего нашего народа это гордость. Поэтому его поставил бы на первое место.