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  • Гурцкая: «Горжусь важным для себя трансфером Джикии в «Спартак». Мы с ним одной национальности, это гордость для всех менгрелов»

Гурцкая: «Горжусь важным для себя трансфером Джикии в «Спартак». Мы с ним одной национальности, это гордость для всех менгрелов»

22 апреля 2020, 22:50
8

Агент Тимур Гурцкая выделил один трансфер из тех, которые он организовывал. Больше всего он гордится переходом в «Спартак» Георгия Джикии.

– Трансфер, которым вы гордитесь?

– Долго думал над этим вопросом. Думаю, для меня очень важным был трансфер Георгия Джикии в «Спартак». Мы с ним одной национальности, из маленького города, из маленькой народности. Грузин, менгрел – капитан «Спартак». Для всего нашего народа это гордость. Поэтому его поставил бы на первое место.

  • Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года, стал с командой чемпионом.
  • В текущем сезоне РПЛ защитник провел 20 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (8)
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altezzik
1587593508
Е5 ( : )
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Hektor 84
1587596719
Стыдно за гурцкую
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talgatnurzhanov2006
1587618759
не понял он мужик или баба бл..ть!
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Добрый Бобер
1587624571
Это и впрямь шикарный трансфер.
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vka1970
1587632140
Супер трансфер на все сто. Поддерживаю.
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zigbert
1587650439
Для Спартака это хорошее приобретение. Отрицать это нельзя.
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