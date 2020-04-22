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    Гурцкая: «Горжусь важным для себя трансфером Джикии в «Спартак». Мы с ним одной национальности, это гордость для всех менгрелов»

    Агент Тимур Гурцкая выделил один трансфер из тех, которые он организовывал. Больше всего он гордится переходом в «Спартак» Георгия Джикии.

    – Трансфер, которым вы гордитесь?

    – Долго думал над этим вопросом. Думаю, для меня очень важным был трансфер Георгия Джикии в «Спартак». Мы с ним одной национальности, из маленького города, из маленькой народности. Грузин, менгрел – капитан «Спартак». Для всего нашего народа это гордость. Поэтому его поставил бы на первое место.

    • Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года, стал с командой чемпионом.
    • В текущем сезоне РПЛ защитник провел 20 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    22.04.2020 22:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2261

      alarm 38 минут назад

      за рылов очень стыдно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Борат 52 минуты назад

      Стыдно должно быть, что слил земляка в эту клоаку ! Ну тебе главное было народных нефтебаксов срубить а остальное не важно ... стыдно за пищевик ! Позор рылам ! Гыгы

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      Рейтинг: +602

      Бoрат > Борат 40 минут назад

      Стыдно должно быть тебе - ведь ты наше " голубоглазое братство " променял на козочек , овечек , свинок ... - ФУУУУ . !!! Гыгыгы .

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