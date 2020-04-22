Гурцкая: «Горжусь важным для себя трансфером Джикии в «Спартак». Мы с ним одной национальности, это гордость для всех менгрелов»

Агент Тимур Гурцкая выделил один трансфер из тех, которые он организовывал. Больше всего он гордится переходом в «Спартак» Георгия Джикии.
– Трансфер, которым вы гордитесь?
– Долго думал над этим вопросом. Думаю, для меня очень важным был трансфер Георгия Джикии в «Спартак». Мы с ним одной национальности, из маленького города, из маленькой народности. Грузин, менгрел – капитан «Спартак». Для всего нашего народа это гордость. Поэтому его поставил бы на первое место.
- Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года, стал с командой чемпионом.
- В текущем сезоне РПЛ защитник провел 20 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»