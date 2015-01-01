Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Медведев: «Большинство спонсоров собираются продолжить сотрудничество с «Зенитом»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о продлении контракта с авиакомпанией «Россия».

    «Наличие такого стабильного партнера с предсказуемым спросом и с гарантированной оплатой для авиакомпании тоже очень важно. Поэтому хочу подчеркнуть, что большинство наших спонсоров хоть и обеспокоены прерыванием чемпионата, но собираются продолжить с нами сотрудничество.

    У нас давние отношения с авиакомпанией, недавно мы отмечали юбилей, и у нас были большие планы, включая появление нового «Зенитолета». Конечно, мы не можем не корректировать эти планы с обеих сторон.

    Самое главное, чтобы мы начали летать по России в футбольные центры, для начала надо доиграть текущий чемпионат, надеюсь, это удастся сделать со зрителями», – сказал Медведев.

    • Из отчета РФС за 2019 год бюджет «Зенита» 12,5 миллиарда рублей.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:06
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5532

      paracetamol 1 час назад

      «Зенитолет» - это хороша, это правильно! Спартачей не возить!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76258
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru