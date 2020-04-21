Джикия: «Уровень РПЛ по сравнению с тем, что было 3-4 года назад, немного упал»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия предположил, какие последствия вызовет пандемия коронавируса к футболу в России.

«Наш уровень по сравнению с тем, что было 3-4 года назад, немного упал. И если в этой ситуации иностранные футболисты начнут покидать Россию, то, конечно, уровень еще упадет.

Все прекрасно знают, что если не будет таких зарплат, на которые готовы приезжать иностранцы, то от этого уровень станет меньше», – сказал Джикия.