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    Джикия: «Уровень РПЛ по сравнению с тем, что было 3-4 года назад, немного упал»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия предположил, какие последствия вызовет пандемия коронавируса к футболу в России.

    «Наш уровень по сравнению с тем, что было 3-4 года назад, немного упал. И если в этой ситуации иностранные футболисты начнут покидать Россию, то, конечно, уровень еще упадет.

    Все прекрасно знают, что если не будет таких зарплат, на которые готовы приезжать иностранцы, то от этого уровень станет меньше», – сказал Джикия.

    • В России к 21 апреля зафиксировано более 43 тысяч случаев заражения.
    • Почти 400 человек скончались.
    • Чемпионат России будет возобновлен, когда органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2930

      Борат 59 минут назад

      Да пищевик совсем унылое ГЭ!
      Скорей бы сгинул в низших дивизионах!!! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +5532

      paracetamol 1 час назад

      Это потому, что свин на 10-м месте.

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      Рейтинг: +513

      New Life 1 час назад

      Провал детско-юношеского футбола, дарованиям трудно пробиться, деньги решают все. Проще пригласить иностранную посредственность, не считаясь с расходами, чем растить своих. 3-4 года назад не было империи зла, и с судейством не было такой катастрофы. Сегодня же судьи, не стесняясь выполняют заказ, зная, что ничем не рискуют. Напротив, если будут судить по совести, то будущего у них нет. РФС и ТВ поддерживают один клуб, наш футбол будет хиреть.

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      Рейтинг: +7741

      derrik2000 2 часа назад

      А почему "немного упал"???
      Сильно, В РАЗЫ упал!
      Сейчас, например, смотришь чемпионат Беларуси и видишь, что футбол примерно одинаковый - что в российской РПЛ, что в белорусской лиге - в подавляющем большинстве матчей.

      P.S. Зажрались в России практически все футболёры.
      ЗАЖРАЛИСЬ!
      Большие, даже я бы сказал, ГИГАНТСКИЕ зарплаты к росту качества российского футбола не привели.

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