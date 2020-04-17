Председатель «Динамо» Гулевский: «Без динамовцев нельзя представить российский спорт. Даже сегодня мы не сидим сложа руки»

Председатель спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский выступил с речью по случаю 97-летия организации, которое состоится завтра, 18 апреля. По мнению функционера, без динамовцев нельзя представить отечественный спорт.

«Сегодня же «Динамо» — это 82 региональные организации. 14 номерных организаций, включающих в себя 17 министерств и ведомств. 80 видов спорта, которые развивает общество, в том числе 44 олимпийских вида и 6 служебно-прикладных. 148 объектов спортивного назначения. 89 профессиональных команд в игровых видах спорта. С этими клубами, носящими название «Динамо», общество профессионально работает и принимает участие в их жизнедеятельности.

97-летняя история «Динамо» отражает в себе историю нашей страны. Невозможно представить себе российский спорт без динамовцев, без бело-голубого флага с буквой «Д». Даже сегодня, когда весь мир борется с этой напастью — коронавирусом, мы не сидим сложа руки. Да, пришлось изменить планы, но мы обязательно будем отмечать день рождения Общества при помощи современных технологий», – сказал Гулевский.