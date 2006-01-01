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    Верратти – о паузе из-за коронавируса: «Впечатление, будто прошел уже год, как мы не играли»

    Полузащитник ПСЖ Марко Верратти поделился впечатлениями от паузы во французском чемпионате, вызванной пандемией коронавируса.

    «Я контактирую с другими игроками клуба, мы постоянно общаемся. Конечно, я скучаю, мне не хватает ежедневной работы вместе. Это рутина, но эти тренировки всегда нечто особенное, потому что они меняются каждый день. Так что, я очень скучаю.

    Мне бы очень хотелось вновь сыграть перед болельщиками. У меня сложилось впечатление, что прошел год с тех пор, как мы играли на нашем стадионе. Я действительно скучаю по эмоциям после гола, после победы», – сказал Верратти.

    • Футбольный сезон в Европе приостановлен из-за коронавируса.
    • В этом розыгрыше Лиги 1 Верратти провел 20 матчей, сделав 2 голевые передачи.

    Источник: Culture PSG

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