Верратти – о паузе из-за коронавируса: «Впечатление, будто прошел уже год, как мы не играли»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти поделился впечатлениями от паузы во французском чемпионате, вызванной пандемией коронавируса.

«Я контактирую с другими игроками клуба, мы постоянно общаемся. Конечно, я скучаю, мне не хватает ежедневной работы вместе. Это рутина, но эти тренировки всегда нечто особенное, потому что они меняются каждый день. Так что, я очень скучаю.

Мне бы очень хотелось вновь сыграть перед болельщиками. У меня сложилось впечатление, что прошел год с тех пор, как мы играли на нашем стадионе. Я действительно скучаю по эмоциям после гола, после победы», – сказал Верратти.