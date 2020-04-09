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    Джикия стал донором крови для детей

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поддержал акцию фонда «Спартак-детям».

    Игрок сборной России стал донором крови для юных пациентов Центра имени Димы Рогачева (Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии).

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    09.04.2020 13:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12645

      vka1970 15 часов назад

      Капитан !!!

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      Рейтинг: +420

      alll-1 15 часов назад

      Молодец капитан!!!

      3
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      Рейтинг: +352

      New Life 18 часов назад

      Молодекц, Георгий.

      4
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