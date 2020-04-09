Джикия стал донором крови для детей

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поддержал акцию фонда «Спартак-детям».

Игрок сборной России стал донором крови для юных пациентов Центра имени Димы Рогачева (Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии).

Георгий Джикия поддержал акцию Фонда «СПАРТАК-ДЕТЯМ» и стал донором крови для юных пациентов Центра имени Димы РогачеваПомочь детям может каждый! O том, как присоединиться к акции в условиях карантина, читайте на странице Фонда @spartakforkids#достоинствовнашейкрови pic.twitter.com/ha9wKrYkqH