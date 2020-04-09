Паршивлюк: «Сезон нужно доигрывать; не важно, со зрителями или нет»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк полагает, что сезон РПЛ нужно доиграть. Он не возобновится раньше 31 мая.
«Главное – доиграть сезон при любых возможностях. Потому что останавливать его сейчас значит ни чемпиона назвать, ни места распределить. Поэтому нужно доигрывать; не важно, со зрителями или без. Это не нам уже решать», – сказал игрок.
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Источник: ютуб-канал «Динамо»