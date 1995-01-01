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    Паршивлюк: «Сезон нужно доигрывать; не важно, со зрителями или нет»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк полагает, что сезон РПЛ нужно доиграть. Он не возобновится раньше 31 мая.

    «Главное – доиграть сезон при любых возможностях. Потому что останавливать его сейчас значит ни чемпиона назвать, ни места распределить. Поэтому нужно доигрывать; не важно, со зрителями или без. Это не нам уже решать», – сказал игрок.

    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 79000 человек.
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    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.

    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Однозначно !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2800

      Борат 11 часов назад

      Рылов нужно слить в пердив !
      Гыгы

      2
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