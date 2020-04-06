Шоу: «Если не доиграем сезон, его нужно аннулировать»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выразил мнение, что нынешний сезон в случае его досрочного завершения следует аннулировать. Он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Если мы не сможем доиграть сезон, его нужно аннулировать. Отказаться от него и начать следующий. Так должно быть», – цитирует слова манчестерца издание Daily Mail.