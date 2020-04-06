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    Шоу: «Если не доиграем сезон, его нужно аннулировать»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выразил мнение, что нынешний сезон в случае его досрочного завершения следует аннулировать. Он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    «Если мы не сможем доиграть сезон, его нужно аннулировать. Отказаться от него и начать следующий. Так должно быть», – цитирует слова манчестерца издание Daily Mail.

    • В таблице АПЛ с отрывом лидирует «Ливерпуль».
    • «Юнайтед» идет пятым.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 69000 человек.

    Источник: Daily Mail

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    06.04.2020 14:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +71

      Graceful 713 6 апреля 2020, 22:34

      Пффф манк поганый, ни чести, ни стыда, ни совести. Клоун блин. Аргумент тоже сверхразумовский "Так должно быть". Ппц

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      Рейтинг: +853

      Rus9I 6 апреля 2020, 21:12

      Голову свою аннулируй!
      Как вообще здравомыслящий человек может об этом говорить?!
      Это решает ФИФА и УЕФА!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 апреля 2020, 17:08

      Думаю в Ливерпуле думают иначе...

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