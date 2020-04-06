Шоу: «Если не доиграем сезон, его нужно аннулировать»

Пффф манк поганый, ни чести, ни стыда, ни совести. Клоун блин. Аргумент тоже сверхразумовский "Так должно быть". Ппц
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выразил мнение, что нынешний сезон в случае его досрочного завершения следует аннулировать. Он приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Если мы не сможем доиграть сезон, его нужно аннулировать. Отказаться от него и начать следующий. Так должно быть», – цитирует слова манчестерца издание Daily Mail.
- В таблице АПЛ с отрывом лидирует «Ливерпуль».
- «Юнайтед» идет пятым.
- По всему миру от коронавируса умерло более 69000 человек.