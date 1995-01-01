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    Румменигге: «За коронавирусом последует снижение цен на игроков впервые со времен появления правила Босмана»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге объяснил, как пандемия коронавируса повлияет на экономику и футбольный трансферный рынок.

    «Летом трансферный рынок застопорится. Из-за экономических трудностей клубов на рынке будет больше игроков. Спрос будет контролируемым. За этим последует снижение цен на трансферном рынке впервые со времен появления правила Босмана. В бизнесе появится больше рациональности, установится новый баланс», – заявил Румменигге.

    • Жан-Марк Босман – бывший бельгийский футболист.
    • Его стараниями в декабре 1995 года было принято правило, что футболисты, у которых истек срок контракта, вправе перейти в другой клуб без денежной компенсации бывшему работодателю.

    Источник: Allgemeine Zeitung

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +195

      Ziklop 21 минуту назад

      Давно пора, а то уже безумие жадных агентов досталось.

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