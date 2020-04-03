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  • Румменигге: «За коронавирусом последует снижение цен на игроков впервые со времен появления правила Босмана»

Румменигге: «За коронавирусом последует снижение цен на игроков впервые со времен появления правила Босмана»

3 апреля 2020, 08:21
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге объяснил, как пандемия коронавируса повлияет на экономику и футбольный трансферный рынок.

«Летом трансферный рынок застопорится. Из-за экономических трудностей клубов на рынке будет больше игроков. Спрос будет контролируемым. За этим последует снижение цен на трансферном рынке впервые со времен появления правила Босмана. В бизнесе появится больше рациональности, установится новый баланс», – заявил Румменигге.

  • Жан-Марк Босман – бывший бельгийский футболист.
  • Его стараниями в декабре 1995 года было принято правило, что футболисты, у которых истек срок контракта, вправе перейти в другой клуб без денежной компенсации бывшему работодателю.

Источник: Allgemeine Zeitung
Германия. Бундеслига Бавария Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (2)
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Ziklop
1585909461
Давно пора, а то уже безумие жадных агентов досталось.
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DOCTOR PENALTY
1585916179
Первый плюс от пандемии. И, наверное, единственный.
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