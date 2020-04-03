Румменигге: «За коронавирусом последует снижение цен на игроков впервые со времен появления правила Босмана»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге объяснил, как пандемия коронавируса повлияет на экономику и футбольный трансферный рынок.
«Летом трансферный рынок застопорится. Из-за экономических трудностей клубов на рынке будет больше игроков. Спрос будет контролируемым. За этим последует снижение цен на трансферном рынке впервые со времен появления правила Босмана. В бизнесе появится больше рациональности, установится новый баланс», – заявил Румменигге.
- Жан-Марк Босман – бывший бельгийский футболист.
- Его стараниями в декабре 1995 года было принято правило, что футболисты, у которых истек срок контракта, вправе перейти в другой клуб без денежной компенсации бывшему работодателю.
Источник: Allgemeine Zeitung