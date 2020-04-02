В Белоруссии приостановили юниорские и юношеские чемпионаты

Угу, молодёжный чемпионат Беларуси по гимнастике в Гомеле провели, теперь заражённых КВ подростков и тренеров по всей республике собирают, молодцы, чего уж там (((
Ассоциация белорусской федерации футбола объявила о решении приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.
Данные меры приняты в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма Республики, и носят бессрочный характер.
При этом матчи Высшей лиги продолжатся, несмотря на угрозы фанатов бойкотировать игры.
- Из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские чемпионаты, кроме белорусского.
- В стране зафиксировано 192 случая заражения смертельно опасной инфекцией.