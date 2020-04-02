В Белоруссии приостановили юниорские и юношеские чемпионаты

Ассоциация белорусской федерации футбола объявила о решении приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.

Данные меры приняты в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма Республики, и носят бессрочный характер.

При этом матчи Высшей лиги продолжатся, несмотря на угрозы фанатов бойкотировать игры.