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    В Белоруссии приостановили юниорские и юношеские чемпионаты

    Ассоциация белорусской федерации футбола объявила о решении приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.

    Данные меры приняты в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма Республики, и носят бессрочный характер.

    При этом матчи Высшей лиги продолжатся, несмотря на угрозы фанатов бойкотировать игры.

    • Из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские чемпионаты, кроме белорусского.
    • В стране зафиксировано 192 случая заражения смертельно опасной инфекцией.

    Источник: Официальный сайт Ассоциации белорусской федерации футбола

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    02.04.2020 19:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2856

      zatonn 2 часа назад

      Угу, молодёжный чемпионат Беларуси по гимнастике в Гомеле провели, теперь заражённых КВ подростков и тренеров по всей республике собирают, молодцы, чего уж там (((

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