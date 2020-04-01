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Футболисты ЦСКА готовы на временное сокращение зарплат

1 апреля 2020, 16:13

Игроки ЦСКА согласны пойти на временное понижение зарплат на время паузы в РПЛ из-за карантина по коронавирусу , сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам. Но сейчас такие времена, когда каждый должен в чем-то уступать. То есть проблем в данном вопросе проблем не возникнет», – сказал Бабаев.

  • О сокращении зарплат на 40% объявил московский «Спартак». Эта мера будет действовать как минимум весь апрель.
  • Чемпионат России поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса. ЦСКА идет в турнирной таблице на 5-м месте, набрав 36 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
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