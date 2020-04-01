Футболисты ЦСКА готовы на временное сокращение зарплат

Игроки ЦСКА согласны пойти на временное понижение зарплат на время паузы в РПЛ из-за карантина по коронавирусу , сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
«Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам. Но сейчас такие времена, когда каждый должен в чем-то уступать. То есть проблем в данном вопросе проблем не возникнет», – сказал Бабаев.
- О сокращении зарплат на 40% объявил московский «Спартак». Эта мера будет действовать как минимум весь апрель.
- Чемпионат России поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса. ЦСКА идет в турнирной таблице на 5-м месте, набрав 36 очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»