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  • «Зенит» показал обновленную концепцию клубного ютуб-канала. Орлов – новый ведущий

«Зенит» показал обновленную концепцию клубного ютуб-канала. Орлов – новый ведущий

1 апреля 2020, 13:29
8

«Зенит» готовит обновление своего клубного ютуб-канала.

«В рамках масштабного исследования клуб проанализировал основные ценности представителей поколения «зумеров», изучил более одного миллиона роликов платформы TikTok и провел серию экспертных интервью с влиятельными YouTube-блогерами. Данные, полученные рабочей группой, легли в основу нового, современного и трендового «Зенит-ТВ». Сегодня зрители увидят первый выпуск новой программы, которая собрала все лучшее, что есть на медиарынке страны. Ведущим и лицом «Зенит-ТВ» станет известный всем поколениям болельщиков сине-бело-голубых — Геннадий Орлов«, – говорится на сайте клуба.

Обновленный «Зенит-ТВ» зрители смогут увидеть весной этого года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
  • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Сильвербой
1585738366
Неужели нет молодых, грамотных ребят, которые могли бы этим заниматься!? А этот наверное от кормушки оторвется, только когда его вперед ногами из студии выносить будут!!!
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Skull_Boy
1585739752
Хаххахахха, Орлов ведущий
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Play
1585739851
Гене перезагружают карьеру, ну хоть будет с чего посмеяться.
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New Life
1585740126
Я то думал, что ведущими раздела "голубой синит" будут борат, аларм и литейный. Орлов, не упусти шанс. Судя по тому, сколько подобных кретинов ошивается на ветках Спартака, у тебя сразу появится большая аудитория.
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3a zenit
1585740917
Денисов вытащил канал в топ,а клуб решил его загубить.Мрак.
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valkam72
1585753856
Программа встанет в один ряд с Аншлагом, Кривым зеркалом и прочей ахинеей.
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general.lizyukov
1585755553
Ну да, назначить лицом нового канала дядю Гену - что может быть бредовей? Нельзя продвигать бренд, если ты насквозь пропитан восторгами и восхищением к нему, объективности не хватит. А нельзя всё время хвалить.
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mihail200606
1585759122
Если он обновлённый, то зачем там орлов))
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