«Зенит» показал обновленную концепцию клубного ютуб-канала. Орлов – новый ведущий

«Зенит» готовит обновление своего клубного ютуб-канала.
«В рамках масштабного исследования клуб проанализировал основные ценности представителей поколения «зумеров», изучил более одного миллиона роликов платформы TikTok и провел серию экспертных интервью с влиятельными YouTube-блогерами. Данные, полученные рабочей группой, легли в основу нового, современного и трендового «Зенит-ТВ». Сегодня зрители увидят первый выпуск новой программы, которая собрала все лучшее, что есть на медиарынке страны. Ведущим и лицом «Зенит-ТВ» станет известный всем поколениям болельщиков сине-бело-голубых — Геннадий Орлов«, – говорится на сайте клуба.
Обновленный «Зенит-ТВ» зрители смогут увидеть весной этого года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
- «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
- Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: Официальный сайт «Зенита»