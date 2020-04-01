«Зенит» показал обновленную концепцию клубного ютуб-канала. Орлов – новый ведущий

«Зенит» готовит обновление своего клубного ютуб-канала.

«В рамках масштабного исследования клуб проанализировал основные ценности представителей поколения «зумеров», изучил более одного миллиона роликов платформы TikTok и провел серию экспертных интервью с влиятельными YouTube-блогерами. Данные, полученные рабочей группой, легли в основу нового, современного и трендового «Зенит-ТВ». Сегодня зрители увидят первый выпуск новой программы, которая собрала все лучшее, что есть на медиарынке страны. Ведущим и лицом «Зенит-ТВ» станет известный всем поколениям болельщиков сине-бело-голубых — Геннадий Орлов«, – говорится на сайте клуба.

Обновленный «Зенит-ТВ» зрители смогут увидеть весной этого года.

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