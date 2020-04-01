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    «Зенит» показал обновленную концепцию клубного ютуб-канала. Орлов – новый ведущий

    «Зенит» готовит обновление своего клубного ютуб-канала.

    «В рамках масштабного исследования клуб проанализировал основные ценности представителей поколения «зумеров», изучил более одного миллиона роликов платформы TikTok и провел серию экспертных интервью с влиятельными YouTube-блогерами. Данные, полученные рабочей группой, легли в основу нового, современного и трендового «Зенит-ТВ». Сегодня зрители увидят первый выпуск новой программы, которая собрала все лучшее, что есть на медиарынке страны. Ведущим и лицом «Зенит-ТВ» станет известный всем поколениям болельщиков сине-бело-голубых — Геннадий Орлов«, – говорится на сайте клуба.

    Обновленный «Зенит-ТВ» зрители смогут увидеть весной этого года.

    • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
    • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    01.04.2020 13:29
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7102

      mihail200606 13 часов назад

      Если он обновлённый, то зачем там орлов))

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      Рейтинг: +1923

      general.lizyukov 14 часов назад

      Ну да, назначить лицом нового канала дядю Гену - что может быть бредовей? Нельзя продвигать бренд, если ты насквозь пропитан восторгами и восхищением к нему, объективности не хватит. А нельзя всё время хвалить.

      0
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      Рейтинг: +172

      valkam72 14 часов назад

      Программа встанет в один ряд с Аншлагом, Кривым зеркалом и прочей ахинеей.

      0
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      Рейтинг: +71

      Бoрат 16 часов назад

      «В рамках масштабного исследования клуб проанализировал основные ценности представителей поколения «зумеров» - да да , подтверждаю , у меня лично интересовались и я подробно изложил наши с алармом и братом-Боратом ценности - обещали учесть и внедрить . Гыгыгы . Трепещите КБ мужланы , скоро мы пройдем парадом по всем городам России . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +3718

      3a zenit 18 часов назад

      Денисов вытащил канал в топ,а клуб решил его загубить.Мрак.

      2
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      Рейтинг: +189

      New Life 18 часов назад

      Я то думал, что ведущими раздела "голубой синит" будут борат, аларм и литейный. Орлов, не упусти шанс. Судя по тому, сколько подобных кретинов ошивается на ветках Спартака, у тебя сразу появится большая аудитория.

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      Рейтинг: +71

      Бoрат > New Life 16 часов назад

      Орлов не наш человек - отстал от жизни , а вот Литейный - было бы идеально , кто как не он олицетворяет собой дух , идеи и ценности Зенита . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +613

      Play 18 часов назад

      Гене перезагружают карьеру, ну хоть будет с чего посмеяться.

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      Рейтинг: +8186

      Skull_Boy 18 часов назад

      Хаххахахха, Орлов ведущий

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      Рейтинг: +5728

      Сильвербой 18 часов назад

      Неужели нет молодых, грамотных ребят, которые могли бы этим заниматься!? А этот наверное от кормушки оторвется, только когда его вперед ногами из студии выносить будут!!!

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      Рейтинг: +71

      Бoрат > Сильвербой 16 часов назад

      Я предлагал свою кандидатуру - обещали рассмотреть . Гыгы .

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