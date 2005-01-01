Геркус: «Темп роста количества заболевших у нас самый медленный. Не нервничаем»

Пациент больше не возмущался и не кричал, а вёл себя смирно, так как больше не дышал.
Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о темпах распространения коронавируса в России.
«Темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии, и Испании, и даже Германии с Кореей.
Самый медленный. Не нервничаем», – написал Геркус в твиттере.
- В России было официально объявлено о 2337 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 (в 73 регионах).
- Выздоровел уже 121 человек.
- Официально зарегистрировано 17 летальных исходов.