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    Геркус: «Темп роста количества заболевших у нас самый медленный. Не нервничаем»

    Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о темпах распространения коронавируса в России.

    «Темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии, и Испании, и даже Германии с Кореей.

    Самый медленный. Не нервничаем», – написал Геркус в твиттере.

    • В России было официально объявлено о 2337 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 (в 73 регионах).
    • Выздоровел уже 121 человек.
    • Официально зарегистрировано 17 летальных исходов.

    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12594

      vka1970 2 часа назад

      Пациент больше не возмущался и не кричал, а вёл себя смирно, так как больше не дышал.

      0
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      Рейтинг: +2040

      solodealer 2 часа назад

      Темпы экономической деградации самые быстрые. Поздняк метаться...

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