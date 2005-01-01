Геркус: «Темп роста количества заболевших у нас самый медленный. Не нервничаем»

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о темпах распространения коронавируса в России.

«Темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии, и Испании, и даже Германии с Кореей.

Самый медленный. Не нервничаем», – написал Геркус в твиттере.