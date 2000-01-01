будет делать козни шнобелю, второму Иуде в перчатках.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не планирует менять команду по окончании нынешнего сезона.
По информации Goal.com, 34-летний футболист рассчитывает остаться в мюнхенском клубе, несмотря на интерес «Челси».
Дело в том, что голкипер не хочет играть за пределами Германии.
- Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
- На его счету 373 матча и 266 пропущенных голов.
- Действующий контракт между игроком и клубом истекает по окончании сезона-2020/21.