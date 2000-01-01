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    Нойер намерен остаться в «Баварии». Он не хочет играть за пределами Германии

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не планирует менять команду по окончании нынешнего сезона.

    По информации Goal.com, 34-летний футболист рассчитывает остаться в мюнхенском клубе, несмотря на интерес «Челси».

    Дело в том, что голкипер не хочет играть за пределами Германии.

    • Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
    • На его счету 373 матча и 266 пропущенных голов.
    • Действующий контракт между игроком и клубом истекает по окончании сезона-2020/21.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +410

      кто там 30 минут назад

      будет делать козни шнобелю, второму Иуде в перчатках.

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