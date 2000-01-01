Нойер намерен остаться в «Баварии». Он не хочет играть за пределами Германии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не планирует менять команду по окончании нынешнего сезона.

По информации Goal.com, 34-летний футболист рассчитывает остаться в мюнхенском клубе, несмотря на интерес «Челси».

Дело в том, что голкипер не хочет играть за пределами Германии.