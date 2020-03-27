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  • Тренер «Зенита» Сканавино: «В Италии над этим вирусом посмеивались, а теперь страна плачет горючими слезами»

Тренер «Зенита» Сканавино: «В Италии над этим вирусом посмеивались, а теперь страна плачет горючими слезами»

27 марта 2020, 10:33
8

Тренер по физподготовке «Зенита» Андреа Сканавино рассказал о том, как в Италии допустили пандемию коронавируса.

– В ваше отсутствие выходить на улицу каждый раз приходится только вашей супруге. Сильно переживаете за нее?

– Разумеется! Она у меня, конечно, и сама знает, как надо уберегаться, но в такой ситуации кто же даст полную гарантию сохранности здоровья?! Это поначалу в Италии над этим вирусом посмеивались, а теперь страна плачет от него горючими слезами. Коронавирус нанес по стране удар такой мощи, какого не было со времен Второй мировой войны. Самое страшное сейчас – это, конечно, огромные для мирного, казалось бы, времени человеческие потери. И в первую очередь среди пожилых людей! Но ведь и всей экономике нанесен дикий удар: многие лишатся в итоге работы. Это мне везет, что за спиной есть такой финансово стабильный клуб, как «Зенит». А что делать тем моим соотечественникам, которые получают куда более скромные деньги и живут от зарплаты до зарплаты? Что делать тем мелким и средним предпринимателям, для которых даже потеря недели – это уже серьезная травма, а тут речь идет о месяце, если не больше? Одним словом, это шок. Случилось то, о чем никто не мог и подумать.

– У вас есть объяснение тому, почему Италия оказалась в нокдауне и несет такие потери? Причем не просто Италия, а именно север – самая благополучная и экономически важная часть страны, которая тянет за собой всех остальных?

– Тому есть как объективные, так и субъективные причины. И на этот вопрос можно отвечать до следующего утра… У меня есть свое понимание того, почему такая беда случилась с моей родной страной, но о каких–то вещах настолько больно говорить, что лучше я промолчу… Давайте ограничимся вот чем. В силу целого ряда своих национальных особенностей Италия оказалась совершенно не готова по всем параметрам к такой беде.

  • В Италии по последним данным было зафиксировано в общей сложности 80589 случаев заболевания коронавирусом.
  • Статистика умерших – 8215 человек, выздоровевших – 10361.

Источник: «Деловой Петербург»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Nevsky_RU
1585296201
У наших предпринимателей такие проблемы - ежедневнвя реальность, и без всяких эпидемий. Пока в стране есть вирус в виде такой власти, будем в перманентной жопе. Неделя простоя и макаронники поплыли))) они от наших условий работы малого бизнеса назад в свою чуму убежали бы быстренько.
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portero
1585303711
В Италии до этого люди не умирали? средний возраст умерших 79.4 года, самое главное , что перестали умирать от других болезней, теперь диагноз коронавирус у 80% очень хреновое шоу.....
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zigbert
1585337594
Кто же мог знать что Италия примет на себя самый сильный удар от коронавируса. Такая эпидемия бывает раз в 100 лет. Тут еще наверняка не достает койка-мест, медицинского персонала и медицинского оборудования. Сейчас желание одно что бы итальянцы и все мы побыстрее избавились от этой болезни.
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