Тренер «Зенита» Сканавино: «В Италии над этим вирусом посмеивались, а теперь страна плачет горючими слезами»

Тренер по физподготовке «Зенита» Андреа Сканавино рассказал о том, как в Италии допустили пандемию коронавируса.

– В ваше отсутствие выходить на улицу каждый раз приходится только вашей супруге. Сильно переживаете за нее?

– Разумеется! Она у меня, конечно, и сама знает, как надо уберегаться, но в такой ситуации кто же даст полную гарантию сохранности здоровья?! Это поначалу в Италии над этим вирусом посмеивались, а теперь страна плачет от него горючими слезами. Коронавирус нанес по стране удар такой мощи, какого не было со времен Второй мировой войны. Самое страшное сейчас – это, конечно, огромные для мирного, казалось бы, времени человеческие потери. И в первую очередь среди пожилых людей! Но ведь и всей экономике нанесен дикий удар: многие лишатся в итоге работы. Это мне везет, что за спиной есть такой финансово стабильный клуб, как «Зенит». А что делать тем моим соотечественникам, которые получают куда более скромные деньги и живут от зарплаты до зарплаты? Что делать тем мелким и средним предпринимателям, для которых даже потеря недели – это уже серьезная травма, а тут речь идет о месяце, если не больше? Одним словом, это шок. Случилось то, о чем никто не мог и подумать.

– У вас есть объяснение тому, почему Италия оказалась в нокдауне и несет такие потери? Причем не просто Италия, а именно север – самая благополучная и экономически важная часть страны, которая тянет за собой всех остальных?

– Тому есть как объективные, так и субъективные причины. И на этот вопрос можно отвечать до следующего утра… У меня есть свое понимание того, почему такая беда случилась с моей родной страной, но о каких–то вещах настолько больно говорить, что лучше я промолчу… Давайте ограничимся вот чем. В силу целого ряда своих национальных особенностей Италия оказалась совершенно не готова по всем параметрам к такой беде.