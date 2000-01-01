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    Sky Sports: «Челси» летом попытается вернуть Райса

    «Челси» заинтересован в возвращении полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

    21-летний игрок сборной Англии – воспитанник «Челси».

    В 2014 году он покинул команду.

    • Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 55 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +390

      кто там 1 час назад

      Ахаха. какой же челси смешной клуб) то ли тренера дэбики, то ли правление)
      Распустить всех своих игроков-воспитанников, а потом в десятки раз дороже их покупать обратно))0
      Про Де Брюйне с Саллахом молчу, Лукака ещё ладно, Англия - это не его лига.

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      Рейтинг: +592

      Play > кто там 31 минуту назад

      Это обычная практика, такое бывает, невозможно в каждом игроке разглядеть, что он будет звездой через шесть лет. Даже великий Фергюсон в своё время отпустил и Пике, и Погба, не разглядев в них таланта, Венгер в середине 90х отказался от Зидана.

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      Рейтинг: +390

      кто там > Play 28 минут назад

      Какая практика?) Сейчас в челси пол состава из тех в ком они не разглядели и ещё столько же вернуть хотят)
      Ладно 1-2 игрока, но не пол же состава)

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