Sky Sports: «Челси» летом попытается вернуть Райса

Ахаха. какой же челси смешной клуб) то ли тренера дэбики, то ли правление)
Распустить всех своих игроков-воспитанников, а потом в десятки раз дороже их покупать обратно))0
Про Де Брюйне с Саллахом молчу, Лукака ещё ладно, Англия - это не его лига.
«Челси» заинтересован в возвращении полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.
21-летний игрок сборной Англии – воспитанник «Челси».
В 2014 году он покинул команду.
- Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 55 миллионов евро.