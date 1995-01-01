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    Яновский – о ЦСКА: «Грустное зрелище. Ребята стараются, но сзади детский сад»

    Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский высказался об игре московского клуба.

    – Что думаете о последних матчах ЦСКА?

    – Грустное зрелище.

    – По содержанию, между тем, бывало и веселое, если вспомнить встречи со «Спартаком» и «Ростовом». Хотя результаты болельщиков красно-синих, конечно, расстроили.

    – Ребята стараются, но сзади детский сад. Слишком много ошибок. Да и забивать сейчас некому. Федор Чалов в прошлом сезоне неплохо выглядел, а сейчас вообще никакой. Куда ему в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает? Если нападающий хочет уехать за рубеж, то должен решать судьбу матчей, тащить на себе команду. Ей тяжело, а ты обыграл и забил! Чалов же ничего такого не делает.

    – Армейцы недоукомлектованы?

    – Думаю, да. Какая может быть Лига чемпионов, если на хорошем уровне играют несколько человек: Никола Влашич, Марио Фернандес, более или менее Иван Обляков. Игоря Акинфеева в расчет не берем – он не полевой игрок. Видимо, денег нет, чтобы покупать сильных футболистов. Впрочем, это проблема не только ЦСКА.

    • Яновский выступал за ЦСКА с 2001 по 2003-й.
    • Московский клуб идет пятым в таблице РПЛ.

    Источник: Team Russia

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