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  • Яновский – о ЦСКА: «Грустное зрелище. Ребята стараются, но сзади детский сад»

Яновский – о ЦСКА: «Грустное зрелище. Ребята стараются, но сзади детский сад»

24 марта 2020, 06:17
13

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский высказался об игре московского клуба.

– Что думаете о последних матчах ЦСКА?

– Грустное зрелище.

– По содержанию, между тем, бывало и веселое, если вспомнить встречи со «Спартаком» и «Ростовом». Хотя результаты болельщиков красно-синих, конечно, расстроили.

– Ребята стараются, но сзади детский сад. Слишком много ошибок. Да и забивать сейчас некому. Федор Чалов в прошлом сезоне неплохо выглядел, а сейчас вообще никакой. Куда ему в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает? Если нападающий хочет уехать за рубеж, то должен решать судьбу матчей, тащить на себе команду. Ей тяжело, а ты обыграл и забил! Чалов же ничего такого не делает.

– Армейцы недоукомлектованы?

– Думаю, да. Какая может быть Лига чемпионов, если на хорошем уровне играют несколько человек: Никола Влашич, Марио Фернандес, более или менее Иван Обляков. Игоря Акинфеева в расчет не берем – он не полевой игрок. Видимо, денег нет, чтобы покупать сильных футболистов. Впрочем, это проблема не только ЦСКА.

  • Яновский выступал за ЦСКА с 2001 по 2003-й.
  • Московский клуб идет пятым в таблице РПЛ.

Источник: Team Russia
Россия. Премьер-лига ЦСКА Яновский Игорь Чалов Федор
Комментарии (13)
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кто там
1585031914
Странно что ещё тут поняши не отметились с комментами типа: Аря команда молодая, нужно сыграться, хончаренко гений, а гинер бог, ещё чуть чуть и всех рвать будем, карпов - эталон защитника. Ну и всё в том же духе.
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paracetamol
1585032232
То есть - полное г-но!
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Граф2019
1585043601
кто там? СТО ГРАММ...проснулся инвалид....
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