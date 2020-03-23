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  • Мартинелли: «Хочу стать легендой «Арсенала», выиграв Лигу чемпионов»

Мартинелли: «Хочу стать легендой «Арсенала», выиграв Лигу чемпионов»

23 марта 2020, 14:46
7

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли поговорил о будущем. Он стремится выиграть с командой Лигу чемпионов.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов и множество английских титулов, чтобы сделать фанатов «Арсенала» счастливыми. Они заслуживают лучшего. Не только фанаты, но и весь клубный персонал. Я хочу вернуть им все, что они сделали для меня, и стать легендой «Арсенала», – цитирует Мартинелли Goal.

  • Мартинелли купили в прошлом году.
  • Игрок на рынке стоит 18 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ Мартинелли забил три гола.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Арсенал Мартинелли Габриэль
Комментарии (7)
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de bruyne
1584964169
Вначале лч попадите
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JI e x a
1584966926
это он так говорит, пока молодой. Потом повзрослеет, поймёт, что с Кронке Арсенал только в чемпионшип вылететь может, а не ЛЧ выиграть, и пойдёт в условный Реал Мадрид за трофеями
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серега кашин
1584967963
арсенал и лч это несовместимые вещи
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ZENIT***
1584990212
Мечтать не вредно.
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zigbert
1585058141
Ждать придется долго.
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Cules2013
1585070574
и смех, и грех Похвальное стремление, но уж больно сложно реализуемое.
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ARSteven89
1585073096
Габи, твои слова, да Богу в уши! ЛЧ - это мечта! 3 титула АПЛ есть, но ЛЧ((( Слёзы 2006го на Стад де Франс в Сен-Дени не забуду никогда!
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