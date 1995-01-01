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    Мартинелли: «Хочу стать легендой «Арсенала», выиграв Лигу чемпионов»

    Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли поговорил о будущем. Он стремится выиграть с командой Лигу чемпионов.

    «Я хочу выиграть Лигу чемпионов и множество английских титулов, чтобы сделать фанатов «Арсенала» счастливыми. Они заслуживают лучшего. Не только фанаты, но и весь клубный персонал. Я хочу вернуть им все, что они сделали для меня, и стать легендой «Арсенала», – цитирует Мартинелли Goal.

    • Мартинелли купили в прошлом году.
    • Игрок на рынке стоит 18 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ Мартинелли забил три гола.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +302

      de bruyne 33 минуты назад

      Вначале лч попадите

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