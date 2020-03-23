Мартинелли: «Хочу стать легендой «Арсенала», выиграв Лигу чемпионов»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли поговорил о будущем. Он стремится выиграть с командой Лигу чемпионов.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов и множество английских титулов, чтобы сделать фанатов «Арсенала» счастливыми. Они заслуживают лучшего. Не только фанаты, но и весь клубный персонал. Я хочу вернуть им все, что они сделали для меня, и стать легендой «Арсенала», – цитирует Мартинелли Goal.