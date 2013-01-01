Sport.es: Гризманн не оправдал ожиданий «Барселоны» и его готовы продать за 100 миллионов

Руководство «Барселоны» готово продать летом нападающего Антуана Гризманна за 100 миллионов евро. Как пишет Sport.es, француз не оправдал ожиданий.

Также форварда могут либо отдать в аренду, либо включить в другой трансфер. Есть вариант, что Гризманн уйдет в «ПСЖ».