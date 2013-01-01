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    Sport.es: Гризманн не оправдал ожиданий «Барселоны» и его готовы продать за 100 миллионов

    Руководство «Барселоны» готово продать летом нападающего Антуана Гризманна за 100 миллионов евро. Как пишет Sport.es, француз не оправдал ожиданий.

    Также форварда могут либо отдать в аренду, либо включить в другой трансфер. Есть вариант, что Гризманн уйдет в «ПСЖ».

    • «Барселона» купила Гризманна летом за 120 миллионов.
    • В составе каталонцев он провел 37 матчей, забил 14 голов.
    • Контракт Гризманна действует до 2024 года.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9512

      Cules2013 54 минуты назад

      В отличие от Дембеле, его можно продать за эти деньги. Не его клуб и модель игры. Не травмируется, голы тоже забивать умеет, слава богу он это показал более-менее.

      0
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      Рейтинг: +865

      VVadic 1 час назад

      Примерно было ясно.

      1
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      Рейтинг: +15823

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Рядом с капризным инопланетянином никто не сможет ужиться. Если только Ибрагимович со свойственной ему прямотой. )

      0
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      Рейтинг: +9512

      Cules2013 > DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Ой, опять чем-то откуда-то завоняло. Вы (не вы конкретно, а все, кто пишет подобную чушь в сети) вообще футбол смотрите? Или только вчера начали и просто повторяете чужие вбросы?
      Кто с Месси не ужился? Кто? Всё было ок, пока не стали приходить всякие Дембеле, Алькасеры и т.п., которые просто не уровень Барсы. Отчасти вина и на Вальверде, который тоже не потянул уровень гранда и не мог правильно использовать игроков.
      Что-то до этого никому особо Месси не мешал, ни Роналдиньо, ни Это'O, ни Давиду Вилье, ни Луису Суарезу и т.д. и т.п. Была два чудика.
      Ибра на всех хер ложил, и на Месси, и на Гвардиолу, и на клуб в целом, для него есть только Великий Златан, поэтому у него в мозгу и коротнуло, что как это, никто перед ним не преклоняется, что от него требуют больше забивать и лучше играть. Какой-то там Гвардиола что-то там ему рассказывает про то, как играть. Златан же у нас совершенный.
      Ну а Неймар просто дурак. Трио МСН было лучшим в мире, бразилец прогрессировал и многие уже видели, что через пару лет он будет новым лидером Барсы и главным претендентом на ЗМ. Но потом бабло от ПСЖ, батя-махинатор и пошло-поехало. При всём при этом, они с Месси и Суарезом друзья до сих пор. Единственный, кто реально в чём-то винил Барсу и Месси - это только Ибра.

      0
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      Рейтинг: +4878

      серега кашин 3 часа назад

      с месси гне заладил, да и зря сам гризманн полез в барсу это не его уровень

      2
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      Рейтинг: +1679

      Hektor 84 4 часа назад

      За такие барыши его уже не купят. Та и его зарплату не все в состоянии потянуть.

      2
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      Рейтинг: +1768

      giluxa1963 4 часа назад

      как скотину - хотим купили, хотим продадим, хотим забьем.

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