Sport.es: Гризманн не оправдал ожиданий «Барселоны» и его готовы продать за 100 миллионов

В отличие от Дембеле, его можно продать за эти деньги. Не его клуб и модель игры. Не травмируется, голы тоже забивать умеет, слава богу он это показал более-менее.
Руководство «Барселоны» готово продать летом нападающего Антуана Гризманна за 100 миллионов евро. Как пишет Sport.es, француз не оправдал ожиданий.
Также форварда могут либо отдать в аренду, либо включить в другой трансфер. Есть вариант, что Гризманн уйдет в «ПСЖ».
- «Барселона» купила Гризманна летом за 120 миллионов.
- В составе каталонцев он провел 37 матчей, забил 14 голов.
- Контракт Гризманна действует до 2024 года.