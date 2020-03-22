Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал»: «Клуб при Сансе становился легендарным. Мы оплакиваем потерю президента»

«Реал»: «Клуб при Сансе становился легендарным. Мы оплакиваем потерю президента»

22 марта 2020, 08:28

Мадридский «Реал» отреагировал на смерть бывшего президента клуба Лоренсо Санса. Он умер накануне из-за коронавирусной инфекции.

«Клуб сожалеет о смерти Лоренсо Санса. Выражаем глубокие соболезнования его близким. Во время президентства Санса «Реал» творил свою историю, становился легендарным клубом.

«Реал» оплакивает потерю президента, который посвятил часть жизни своей страсти – нашему клубу», – сказано в релизе испанцев.

  • Санс возглавлял «Реал» с 1995 по 2000 год.
  • При нем команда брала Примеру.
  • По всему миру из-за коронавируса умерло более 12000 человек.

Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+