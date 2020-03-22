«Реал»: «Клуб при Сансе становился легендарным. Мы оплакиваем потерю президента»

Мадридский «Реал» отреагировал на смерть бывшего президента клуба Лоренсо Санса. Он умер накануне из-за коронавирусной инфекции.

«Клуб сожалеет о смерти Лоренсо Санса. Выражаем глубокие соболезнования его близким. Во время президентства Санса «Реал» творил свою историю, становился легендарным клубом.

«Реал» оплакивает потерю президента, который посвятил часть жизни своей страсти – нашему клубу», – сказано в релизе испанцев.