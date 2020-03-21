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    «Реал»: «Клуб при Сансе становился легендарным. Мы оплакиваем потерю президента»

    Мадридский «Реал» отреагировал на смерть бывшего президента клуба Лоренсо Санса. Он умер накануне из-за коронавирусной инфекции.

    «Клуб сожалеет о смерти Лоренсо Санса. Выражаем глубокие соболезнования его близким. Во время президентства Санса «Реал» творил свою историю, становился легендарным клубом.

    «Реал» оплакивает потерю президента, который посвятил часть жизни своей страсти – нашему клубу», – сказано в релизе испанцев.

    • Санс возглавлял «Реал» с 1995 по 2000 год.
    • При нем команда брала Примеру.
    • По всему миру из-за коронавируса умерло более 12000 человек.

    Источник: официальный сайт «Реала»

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