«Реал»: «Клуб при Сансе становился легендарным. Мы оплакиваем потерю президента»

Мадридский «Реал» отреагировал на смерть бывшего президента клуба Лоренсо Санса. Он умер накануне из-за коронавирусной инфекции.
«Клуб сожалеет о смерти Лоренсо Санса. Выражаем глубокие соболезнования его близким. Во время президентства Санса «Реал» творил свою историю, становился легендарным клубом.
«Реал» оплакивает потерю президента, который посвятил часть жизни своей страсти – нашему клубу», – сказано в релизе испанцев.
- Санс возглавлял «Реал» с 1995 по 2000 год.
- При нем команда брала Примеру.
- По всему миру из-за коронавируса умерло более 12000 человек.
Источник: официальный сайт «Реала»