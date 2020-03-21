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    Игрок «Арсенала» Хагуш посоветовал пять сериалов. «Сваты» – в списке

    Защитник «Арсенала» Анри Хагуш порекомендовал пять сериалов на время паузы в РПЛ. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    По мнению Хагуша, стоит посмотреть «Острые козырьки», «Во все тяжкие», «Марко Поло», «Игру престолов» и «Сваты».

    • РПЛ не возобновится как минимум до 24 апреля.
    • Из-за коронавирусной инфекции по всему миру умерло более 10000 человек.
    • «Арсенал» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: твиттер «Арсенала»

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