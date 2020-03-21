Игрок «Арсенала» Хагуш посоветовал пять сериалов. «Сваты» – в списке

Защитник «Арсенала» Анри Хагуш порекомендовал пять сериалов на время паузы в РПЛ. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
По мнению Хагуша, стоит посмотреть «Острые козырьки», «Во все тяжкие», «Марко Поло», «Игру престолов» и «Сваты».
- РПЛ не возобновится как минимум до 24 апреля.
- Из-за коронавирусной инфекции по всему миру умерло более 10000 человек.
- «Арсенал» в РПЛ идет седьмым.
Анри Хагуш плохого не посоветует!Сидите дома и наслаждайтесь сериалами от нашего защитника pic.twitter.com/SsjUQ9HrFj— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) March 21, 2020