Игрок «Арсенала» Хагуш посоветовал пять сериалов. «Сваты» – в списке

Защитник «Арсенала» Анри Хагуш порекомендовал пять сериалов на время паузы в РПЛ. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По мнению Хагуша, стоит посмотреть «Острые козырьки», «Во все тяжкие», «Марко Поло», «Игру престолов» и «Сваты».

РПЛ не возобновится как минимум до 24 апреля.

Из-за коронавирусной инфекции по всему миру умерло более 10000 человек.

«Арсенал» в РПЛ идет седьмым.