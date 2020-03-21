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Медведев: «Скорее всего, игроки «Зенита» получат отпуск»

21 марта 2020, 01:17
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что на время паузы в РПЛ в связи с пандемией коронавируса команда, скорее всего, уйдет в отпуск. Среди игроков клуба инфекции не найдено.

— В каком режиме теперь будет жить «Зенит»?

— Будем решать это в понедельник. Скорее всего, футболисты получат отпуск. Рассматриваем вариант, что игрокам будет предоставлена возможность тренировок дома или на базе в индивидуальном порядке. По желанию.

— Легионеры могут ехать по домам?

— Нет. Никто за пределы Санкт-Петербурга выезжать не будет. Команда в полном составе остается здесь. Несмотря на хороший результат тестов, внешние факторы никуда не делись.

  • РПЛ не возобновится раньше 10 апреля.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате с отрывом.
  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 10000 человек.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (1)
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Борис23
1584772718
Так-то сейчас все в отпуске неофициально.
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