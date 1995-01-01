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    Медведев: «Скорее всего, игроки «Зенита» получат отпуск»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что на время паузы в РПЛ в связи с пандемией коронавируса команда, скорее всего, уйдет в отпуск. Среди игроков клуба инфекции не найдено.

    — В каком режиме теперь будет жить «Зенит»?

    — Будем решать это в понедельник. Скорее всего, футболисты получат отпуск. Рассматриваем вариант, что игрокам будет предоставлена возможность тренировок дома или на базе в индивидуальном порядке. По желанию.

    — Легионеры могут ехать по домам?

    — Нет. Никто за пределы Санкт-Петербурга выезжать не будет. Команда в полном составе остается здесь. Несмотря на хороший результат тестов, внешние факторы никуда не делись.

    • РПЛ не возобновится раньше 10 апреля.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате с отрывом.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 10000 человек.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 01:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1073

      DMитрий 20 минут назад

      Вся эта тема с вирусом похожа на ту знаменитую реплику:" я сам распускаюсь, и всех вас распускаю..."

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