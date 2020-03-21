Медведев: «Скорее всего, игроки «Зенита» получат отпуск»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что на время паузы в РПЛ в связи с пандемией коронавируса команда, скорее всего, уйдет в отпуск. Среди игроков клуба инфекции не найдено.
— В каком режиме теперь будет жить «Зенит»?
— Будем решать это в понедельник. Скорее всего, футболисты получат отпуск. Рассматриваем вариант, что игрокам будет предоставлена возможность тренировок дома или на базе в индивидуальном порядке. По желанию.
— Легионеры могут ехать по домам?
— Нет. Никто за пределы Санкт-Петербурга выезжать не будет. Команда в полном составе остается здесь. Несмотря на хороший результат тестов, внешние факторы никуда не делись.
- РПЛ не возобновится раньше 10 апреля.
- «Зенит» лидирует в чемпионате с отрывом.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 10000 человек.
Источник: «Матч ТВ»