Медведев: «Скорее всего, игроки «Зенита» получат отпуск»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что на время паузы в РПЛ в связи с пандемией коронавируса команда, скорее всего, уйдет в отпуск. Среди игроков клуба инфекции не найдено.

— В каком режиме теперь будет жить «Зенит»?

— Будем решать это в понедельник. Скорее всего, футболисты получат отпуск. Рассматриваем вариант, что игрокам будет предоставлена возможность тренировок дома или на базе в индивидуальном порядке. По желанию.

— Легионеры могут ехать по домам?

— Нет. Никто за пределы Санкт-Петербурга выезжать не будет. Команда в полном составе остается здесь. Несмотря на хороший результат тестов, внешние факторы никуда не делись.