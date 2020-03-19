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    «Зенит» опубликовал ролик с сейвами Лунева к 100-матчевому юбилею вратаря в клубе

    Вратарь Андрей Лунев на прошлых выходных провел сотый матч за «Зенит».

    Пресс-служба клуба отметила это событие подборкой сейвов 28-летнего голкипера. Соответствующее видео опубликовано в твиттере петербуржцев.

    • Лунев выступает за «Зенит» с января 2017 года.
    • В 100 матчах он пропустил 81 гол.
    • 43 раза россиянин отстоял на ноль.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3700

      Литейный4 1 час назад

      Красава. Это вам не штанголиз или Семьлихов дырявые. Гыгыгы

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