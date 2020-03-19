«Зенит» опубликовал ролик с сейвами Лунева к 100-матчевому юбилею вратаря в клубе

Красава. Это вам не штанголиз или Семьлихов дырявые. Гыгыгы
Вратарь Андрей Лунев на прошлых выходных провел сотый матч за «Зенит».
Пресс-служба клуба отметила это событие подборкой сейвов 28-летнего голкипера. Соответствующее видео опубликовано в твиттере петербуржцев.
- Лунев выступает за «Зенит» с января 2017 года.
- В 100 матчах он пропустил 81 гол.
- 43 раза россиянин отстоял на ноль.
Встреча #ЗенитУрал стала сотой для Андрея Лунева в составе «Зенита»«Зенит-ТВ» показывает отбитые пенальти, невероятные прыжки и потрясающие спасения вратаря сине-бело-голубых. pic.twitter.com/eNchRNJFMt— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 19, 2020