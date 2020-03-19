Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Тестирование на коронавирус не выявило инфекции ни у одного из игроков «Зенита»

    Футболисты «Зенита» прошли тестирование на коронавирус. Ни одного из игроков, представителей тренерского штаба, медицинского персонала и прочих сотрудников клуба инфекции не выявлено, сообщает пресс-служба «Зенита».

    Анализы были сданы футболистами накануне перерыва в РПЛ. Тренерский штаб планирует возобновить тренировки 22 марта в закрытом режиме.

    Ранее форвард питерцев Артем Дзюба обратился к фанатам с призывом не поддаваться панике в связи с пандемией коронавируса.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
    • Евро перенесено на 2021 год.
    • Ближайшие товарищеские матчи сборной России против молдаван и шведов не состоятся.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75494
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru