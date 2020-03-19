Тестирование на коронавирус не выявило инфекции ни у одного из игроков «Зенита»

Футболисты «Зенита» прошли тестирование на коронавирус. Ни у одного из игроков, представителей тренерского штаба, медицинского персонала и прочих сотрудников клуба инфекции не выявлено, сообщает пресс-служба «Зенита».
Анализы были сданы футболистами накануне перерыва в РПЛ. Тренерский штаб планирует возобновить тренировки 22 марта в закрытом режиме.
Ранее форвард питерцев Артем Дзюба обратился к фанатам с призывом не поддаваться панике в связи с пандемией коронавируса.
- РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
- Евро перенесено на 2021 год.
- Ближайшие товарищеские матчи сборной России против молдаван и шведов не состоятся.
Источник: Официальный сайт «Зенита»