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  • Тестирование на коронавирус не выявило инфекции ни у одного из игроков «Зенита»

Тестирование на коронавирус не выявило инфекции ни у одного из игроков «Зенита»

19 марта 2020, 17:39
6

Футболисты «Зенита» прошли тестирование на коронавирус. Ни у одного из игроков, представителей тренерского штаба, медицинского персонала и прочих сотрудников клуба инфекции не выявлено, сообщает пресс-служба «Зенита».

Анализы были сданы футболистами накануне перерыва в РПЛ. Тренерский штаб планирует возобновить тренировки 22 марта в закрытом режиме.

Ранее форвард питерцев Артем Дзюба обратился к фанатам с призывом не поддаваться панике в связи с пандемией коронавируса.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
  • Евро перенесено на 2021 год.
  • Ближайшие товарищеские матчи сборной России против молдаван и шведов не состоятся.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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житель СПб
1584629992
И это приятная новость. Берегите себя и своих близких!
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ZENIT***
1584633238
Тьфу,тьфу,тьфу(через левое плечо). Всем здоровья!
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valkam72
1584633762
На наличие педикулеза надо проверить.
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paracetamol
1584634284
Тестирование на коронавирус не выявило инфекции ни у одного из игроков «Зенита» ---------------------------- Естессно, они же не свини!
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Oebennahar
1584636398
14 дней повторно проверьте...... Здоровье чемпионов важно
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Владислав Vlad
1584641061
При любой эпидемии первыми умирают бомжи и нищие. ( не связано с Зенитом) Неужели в европе нет бомжей и нищих? Ведь нет ни одной новости, где бы сказали, что под мостом, где собирались десятки бездомных нашли кучу трупов умерших от макароновируса. За-то знаменитости, которые отделены от простого люда неприступной стеной, что-то вдруг стали заболевать макароновирусом. Выкладывать это в инет. Рассказывать, как они за 4 дня выздоравливыают и т.п.
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