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    Футболисты и тренеры «Зенита» проверятся на коронавирус

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что в среду всем сотрудникам клуба предстоит пройти тест на коронавирус.

    «Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности.

    Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей. Если мы будем действовать координированно и соблюдать дисциплину, то всe будет хорошо. Неважно, из какой команды или клуба игрок. Если попадeт на карантин, он должен его соблюдать», – сказал Медведев.

    Источник: «Чемпионат»

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