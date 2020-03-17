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Футболисты и тренеры «Зенита» проверятся на коронавирус

17 марта 2020, 20:39
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что в среду всем сотрудникам клуба предстоит пройти тест на коронавирус.

«Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности.

Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей. Если мы будем действовать координированно и соблюдать дисциплину, то всe будет хорошо. Неважно, из какой команды или клуба игрок. Если попадeт на карантин, он должен его соблюдать», – сказал Медведев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (6)
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ZENIT***
1584480159
Дай бог Вам пройти эту заразу!!! И Вам И ВСЕМ!!!(ни капли сорказма!).
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Hektor 84
1584511584
Бомжей бы я не только на корона вирус проверил! Еще и на допинг.
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Hektor 84
1584511625
А три фарм клуба будут проверять?
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paracetamol
1584522464
Всех проверить, мотаются туда-сюда, понимашь!
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zigbert
1584555762
Необходимость в этом есть.
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