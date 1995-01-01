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    Игрок «Герты» заразился коронавирусом

    «Герта» объявила, что у одного из футболистов команды диагностирован коронавирус.

    При этом берлинский клуб не назвал имя заразившегося игрока.

    В связи с выявлением заболевшего вся команда, тренерский штаб и персонал отправляются на двухнедельный карантин.

    • Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля.
    • «Герта» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

    Источник: Официальный твиттер «Герты»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +335

      кто там 1 час назад

      Бомбардир, хватит уже нагонять хаос и панику на народ. Хватит уж писать каждый день, час, минуту, что кто то из ногомячистов заразился. И так понятно, делайте уж вечером доску почёта кто за сегодня из них заразился скопом и все. А то из-за вас уже все полки в магазинах пустые.

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