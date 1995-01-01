Игрок «Герты» заразился коронавирусом

Бомбардир, хватит уже нагонять хаос и панику на народ. Хватит уж писать каждый день, час, минуту, что кто то из ногомячистов заразился. И так понятно, делайте уж вечером доску почёта кто за сегодня из них заразился скопом и все. А то из-за вас уже все полки в магазинах пустые.
«Герта» объявила, что у одного из футболистов команды диагностирован коронавирус.
При этом берлинский клуб не назвал имя заразившегося игрока.
В связи с выявлением заболевшего вся команда, тренерский штаб и персонал отправляются на двухнедельный карантин.
- Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля.
- «Герта» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги.