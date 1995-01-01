Игрок «Герты» заразился коронавирусом

«Герта» объявила, что у одного из футболистов команды диагностирован коронавирус.

При этом берлинский клуб не назвал имя заразившегося игрока.

В связи с выявлением заболевшего вся команда, тренерский штаб и персонал отправляются на двухнедельный карантин.